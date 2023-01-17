Захарова назвала работу ОБСЕ дипломатией политических трупов
Представитель МИД Захарова заявила, что ОБСЕ занимается дипломатией политических трупов
© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ОБСЕ занимается дипломатией "политических трупов", так как ее уполномоченных не слышно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С приходом (на пост представителя ОБСЕ по свободе СМИ) госпожи Терезы Рибейру - я не думаю, что это ее персональная характеристика, я думаю, что это в целом измененный вектор внутри самой организации, внутри ее секретариата, внутри ее председательства, - произошли кардинальные изменения", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live". В частности, ОБСЕ перестала реагировать на материалы, которые отправляет ей российская сторона, отметила Захарова.
"Это они назвали тихой дипломатией, но на самом деле это такая дипломатия, простите меня, уже политических трупов... Уполномоченные (ОБСЕ), которые занимаются тем или иным мандатом, мертвы, их не слышно и не видно. И, к сожалению, это не нейтральный процесс", - посетовала представитель МИД. По ее словам, внутри организации видны процессы, "связанные с полной деградацией этой структуры".
При этом предшественник Рибейру Арлем Дезире "был человеком, который действительно старался посмотреть на вещи объективно", считает представитель МИД РФ. "Он использовал материалы, которые передавала российская сторона, для подготовки отчетов", - отметила она.
По ее оценке, в то время ОБСЕ демонстрировала равноудаленность от интересов своих членов, "от занятия позиции той или иной стороны". "Международная организация не должна адвокатировать одному государству, она должна быть объективной", - резюмировала Захарова.