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В Японии мужчина убил женщину кухонным ножом и сбежал, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2023
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В Японии мужчина убил женщину кухонным ножом и сбежал, пишут СМИ
В Японии мужчина убил женщину кухонным ножом и сбежал, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2023
В Японии мужчина убил женщину кухонным ножом и сбежал, пишут СМИ
Мужчина напал с ножом на женщину в японском городе Фукуока рядом с крупной железнодорожной станцией, пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:52
2023-01-17T04:52
в мире
япония
фукуока (город)
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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на женщину в японском городе Фукуока рядом с крупной железнодорожной станцией, пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, идут поиски преступника, передает телеканал NHK. По данным полиции города, инцидент произошел вечером в понедельник в районе железнодорожной станции "Хаката" в Фукуоке. Неизвестный мужчина 30-50 лет, одетый в темную одежду и вооруженный чем-то вроде кухонного ножа, напал на женщину и нанес ей многочисленные раны. Согласно показаниям свидетелей, даже после того как женщина упала на землю, мужчина продолжал удерживать ее, чтобы она не могла двигаться. Пострадавшую доставили в больницу, где медики констатировали ее смерть. Нападавший, по данным телеканала, скрылся с места преступления и до сих пор не найден. Согласно информации от правоохранительных органов, погибшая ранее обращалась в полицию относительно неких "проблем между мужчиной и женщиной". В настоящее время ведется расследование связи убийства и поступивших ранее жалоб от погибшей. В районе инцидента были усилены патрули полиции.
https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html
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в мире, япония, фукуока (город)
В мире, Япония, Фукуока (город)
04:52 17.01.2023
 
В Японии мужчина убил женщину кухонным ножом и сбежал, пишут СМИ

NHK: в японском городе Фукуока мужчина убил женщину кухонным ножом и скрылся

© Fotolia / Bits and SplitsПреступник с ножом
Преступник с ножом - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Fotolia / Bits and Splits
Преступник с ножом. Архивное фото
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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на женщину в японском городе Фукуока рядом с крупной железнодорожной станцией, пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, идут поиски преступника, передает телеканал NHK.
По данным полиции города, инцидент произошел вечером в понедельник в районе железнодорожной станции "Хаката" в Фукуоке. Неизвестный мужчина 30-50 лет, одетый в темную одежду и вооруженный чем-то вроде кухонного ножа, напал на женщину и нанес ей многочисленные раны.
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Согласно показаниям свидетелей, даже после того как женщина упала на землю, мужчина продолжал удерживать ее, чтобы она не могла двигаться. Пострадавшую доставили в больницу, где медики констатировали ее смерть.
Нападавший, по данным телеканала, скрылся с места преступления и до сих пор не найден.
Согласно информации от правоохранительных органов, погибшая ранее обращалась в полицию относительно неких "проблем между мужчиной и женщиной". В настоящее время ведется расследование связи убийства и поступивших ранее жалоб от погибшей.
В районе инцидента были усилены патрули полиции.
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