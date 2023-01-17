https://ria.ru/20230117/nozh-1845341237.html

В Японии мужчина убил женщину кухонным ножом и сбежал, пишут СМИ

В Японии мужчина убил женщину кухонным ножом и сбежал, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2023

В Японии мужчина убил женщину кухонным ножом и сбежал, пишут СМИ

Мужчина напал с ножом на женщину в японском городе Фукуока рядом с крупной железнодорожной станцией, пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T04:52

2023-01-17T04:52

2023-01-17T04:52

в мире

япония

фукуока (город)

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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на женщину в японском городе Фукуока рядом с крупной железнодорожной станцией, пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, идут поиски преступника, передает телеканал NHK. По данным полиции города, инцидент произошел вечером в понедельник в районе железнодорожной станции "Хаката" в Фукуоке. Неизвестный мужчина 30-50 лет, одетый в темную одежду и вооруженный чем-то вроде кухонного ножа, напал на женщину и нанес ей многочисленные раны. Согласно показаниям свидетелей, даже после того как женщина упала на землю, мужчина продолжал удерживать ее, чтобы она не могла двигаться. Пострадавшую доставили в больницу, где медики констатировали ее смерть. Нападавший, по данным телеканала, скрылся с места преступления и до сих пор не найден. Согласно информации от правоохранительных органов, погибшая ранее обращалась в полицию относительно неких "проблем между мужчиной и женщиной". В настоящее время ведется расследование связи убийства и поступивших ранее жалоб от погибшей. В районе инцидента были усилены патрули полиции.

https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html

https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844794765.html

япония

фукуока (город)

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в мире, япония, фукуока (город)