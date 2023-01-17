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Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 17.01.2023
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Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе
Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 17.01.2023
Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе
Посольство Непала в России предложило помощь российскому диппредставительству в республике по транспортировке тел четырех россиян, погибших в результате... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T06:28
2023-01-17T06:28
в мире
непал
россия
катманду
крушение пассажирского самолета в непале
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посольство Непала в России предложило помощь российскому диппредставительству в республике по транспортировке тел четырех россиян, погибших в результате авиакатастрофы, дипмиссии находятся в контакте по этому вопросу, сообщил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них – четверо россиян. "Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования семьям погибших здесь, в России. На данный момент я нахожусь на связи с послом России, господином Новиковым в Катманду. Я сказал ему, что я и наше посольство хотели бы оказать всю помощь по мере необходимости", - сказал посол. Он добавил, что на данный момент ожидает подробностей из Катманду по поводу семей погибших. Ранее в посольстве России в Непале сообщили, что тело одной погибшей при крушении самолета ATR 72 в Непале россиянки опознано, опознание остальных продолжается. В дипмиссии добавили, что прорабатывают варианты вывоза тел погибших при крушении в контакте с их семьями.
https://ria.ru/20230116/samolety-1845204631.html
https://ria.ru/20230115/nepal-1845000146.html
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в мире, непал, россия, катманду, крушение пассажирского самолета в непале
В мире, Непал, Россия, Катманду, Крушение пассажирского самолета в Непале
06:28 17.01.2023
 
Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе

Непал предложил помощь в транспортировке тел четырех россиян, погибших в авиакатастрофе

© AP Photo / Krishna Mani BaralНа месте крушения самолета в Непале
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Krishna Mani Baral
На месте крушения самолета в Непале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посольство Непала в России предложило помощь российскому диппредставительству в республике по транспортировке тел четырех россиян, погибших в результате авиакатастрофы, дипмиссии находятся в контакте по этому вопросу, сообщил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них – четверо россиян.
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"Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования семьям погибших здесь, в России. На данный момент я нахожусь на связи с послом России, господином Новиковым в Катманду. Я сказал ему, что я и наше посольство хотели бы оказать всю помощь по мере необходимости", - сказал посол.
Он добавил, что на данный момент ожидает подробностей из Катманду по поводу семей погибших.
"В то же время позвольте мне также уточнить, что это очень прискорбный несчастный случай, который произошел впервые после стольких лет действия внутренних рейсов, и стал первым среди нескольких десятков самолетов ATR-72, эксплуатируемых в настоящее время в Непале, который потерпел крушение", - пояснил Туладхар.
Ранее в посольстве России в Непале сообщили, что тело одной погибшей при крушении самолета ATR 72 в Непале россиянки опознано, опознание остальных продолжается. В дипмиссии добавили, что прорабатывают варианты вывоза тел погибших при крушении в контакте с их семьями.
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В миреНепалРоссияКатмандуКрушение пассажирского самолета в Непале
 
 
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