https://ria.ru/20230117/nepal-1845345343.html

Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе

Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 17.01.2023

Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе

Посольство Непала в России предложило помощь российскому диппредставительству в республике по транспортировке тел четырех россиян, погибших в результате... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T06:28

2023-01-17T06:28

2023-01-17T06:28

в мире

непал

россия

катманду

крушение пассажирского самолета в непале

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посольство Непала в России предложило помощь российскому диппредставительству в республике по транспортировке тел четырех россиян, погибших в результате авиакатастрофы, дипмиссии находятся в контакте по этому вопросу, сообщил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них – четверо россиян. "Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования семьям погибших здесь, в России. На данный момент я нахожусь на связи с послом России, господином Новиковым в Катманду. Я сказал ему, что я и наше посольство хотели бы оказать всю помощь по мере необходимости", - сказал посол. Он добавил, что на данный момент ожидает подробностей из Катманду по поводу семей погибших. Ранее в посольстве России в Непале сообщили, что тело одной погибшей при крушении самолета ATR 72 в Непале россиянки опознано, опознание остальных продолжается. В дипмиссии добавили, что прорабатывают варианты вывоза тел погибших при крушении в контакте с их семьями.

https://ria.ru/20230116/samolety-1845204631.html

https://ria.ru/20230115/nepal-1845000146.html

непал

россия

катманду

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в мире, непал, россия, катманду, крушение пассажирского самолета в непале