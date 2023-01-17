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Россия обеспечила себя нефтехимией, заявил эксперт - РИА Новости, 17.01.2023
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Россия обеспечила себя нефтехимией, заявил эксперт
Россия обеспечила себя нефтехимией, заявил эксперт - РИА Новости, 17.01.2023
Россия обеспечила себя нефтехимией, заявил эксперт
Россия уже обеспечила свой внутренний спрос на основные крупнотоннажные виды нефтегазохимической продукции, новые проекты во многом являются экспортно... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:46
2023-01-17T04:49
экономика
технологии
россия
усть-кут
сибур холдинг
sinopec
нижнекамскнефтехим
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия уже обеспечила свой внутренний спрос на основные крупнотоннажные виды нефтегазохимической продукции, новые проекты во многом являются экспортно ориентированными, заявил РИА Новости директор практики "Газ и химия" компании "Выгон Консалтинг" Дмитрий Акишин. "По основным крупнотоннажным видам нефтегазохимической продукции (полиэтилен, полипропилен, метанол и так далее) внутрироссийский спрос составляет 1-2 миллиона тонн в год. Страна уже обеспечила себя этой продукцией, и новые проекты во многом являются экспортно ориентированными", - сказал эксперт. Сейчас в России реализуется несколько крупных нефтегазохимических проектов, например Амурский ГХК "Сибура" и Sinopec, Олефиновый комплекс "Нижнекамскнефтехима" и Иркутский завод полимеров в Усть-Куте, принадлежащий Иркутской нефтяной компании. Как ожидается, все они должны начать производство в 2024-2026 годах, однако Акишин допустил, что сроки реализации проектов могут сдвинуться из-за геополитической обстановки. Он напомнил, что нефтегазохимическим предприятиям России в 2022 году пришлось преодолевать нерыночные ограничения на сотрудничество с международными компаниями по сырью, катализаторам, технологиям, оборудованию, рынкам сбыта. По мнению эксперта, ряд существующих решений носят временный характер, поэтому полноценная организация доступа к технологиям и построение более эффективных цепочек поставок займет не менее 1-2 лет, что повлияет на сроки ввода в эксплуатацию ныне строящихся проектов. При этом России важно развивать мало- и среднетоннажную химию, ориентированную на внутренний рынок, так как продукция является небольшой, но важной составляющей в цепочке производства потребительских товаров. "Поэтому их поддержке следует уделять особое внимание", - подчеркнул Акишин. "Тренд на диверсификацию производства в нефтегазовых компаниях начался не в прошлом году. Вместе с усилением климатической повестки стало ясно, что спрос на углеродные топлива начнет снижаться. Поэтому стали чаще инициироваться газохимические проекты, развитие получила нефтехимия на НПЗ. Санкционная политика лишь усилила их актуальность", - ответил эксперт на вопрос, стали ли нефтяные санкции Запада катализатором для развития в России нефтехимии.
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экономика, технологии, россия, усть-кут, сибур холдинг, sinopec, нижнекамскнефтехим
Экономика, Технологии, Россия, Усть-Кут, Сибур Холдинг, Sinopec, Нижнекамскнефтехим
04:46 17.01.2023 (обновлено: 04:49 17.01.2023)
 
Россия обеспечила себя нефтехимией, заявил эксперт

Акишин: Россия уже обеспечила себя нефтехимией, новые проекты будут работать на экспорт

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники промышленной группы ЗАО"Метран" в Челябинской области
Сотрудники промышленной группы ЗАОМетран в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники промышленной группы ЗАО"Метран" в Челябинской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия уже обеспечила свой внутренний спрос на основные крупнотоннажные виды нефтегазохимической продукции, новые проекты во многом являются экспортно ориентированными, заявил РИА Новости директор практики "Газ и химия" компании "Выгон Консалтинг" Дмитрий Акишин.
"По основным крупнотоннажным видам нефтегазохимической продукции (полиэтилен, полипропилен, метанол и так далее) внутрироссийский спрос составляет 1-2 миллиона тонн в год. Страна уже обеспечила себя этой продукцией, и новые проекты во многом являются экспортно ориентированными", - сказал эксперт.
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Сейчас в России реализуется несколько крупных нефтегазохимических проектов, например Амурский ГХК "Сибура" и Sinopec, Олефиновый комплекс "Нижнекамскнефтехима" и Иркутский завод полимеров в Усть-Куте, принадлежащий Иркутской нефтяной компании. Как ожидается, все они должны начать производство в 2024-2026 годах, однако Акишин допустил, что сроки реализации проектов могут сдвинуться из-за геополитической обстановки.
Он напомнил, что нефтегазохимическим предприятиям России в 2022 году пришлось преодолевать нерыночные ограничения на сотрудничество с международными компаниями по сырью, катализаторам, технологиям, оборудованию, рынкам сбыта. По мнению эксперта, ряд существующих решений носят временный характер, поэтому полноценная организация доступа к технологиям и построение более эффективных цепочек поставок займет не менее 1-2 лет, что повлияет на сроки ввода в эксплуатацию ныне строящихся проектов.
При этом России важно развивать мало- и среднетоннажную химию, ориентированную на внутренний рынок, так как продукция является небольшой, но важной составляющей в цепочке производства потребительских товаров. "Поэтому их поддержке следует уделять особое внимание", - подчеркнул Акишин.
"Тренд на диверсификацию производства в нефтегазовых компаниях начался не в прошлом году. Вместе с усилением климатической повестки стало ясно, что спрос на углеродные топлива начнет снижаться. Поэтому стали чаще инициироваться газохимические проекты, развитие получила нефтехимия на НПЗ. Санкционная политика лишь усилила их актуальность", - ответил эксперт на вопрос, стали ли нефтяные санкции Запада катализатором для развития в России нефтехимии.
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ЭкономикаТехнологииРоссияУсть-КутСибур ХолдингSinopecНижнекамскнефтехим
 
 
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