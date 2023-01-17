https://ria.ru/20230117/neft-1845485235.html
Путин заявил о росте добычи нефти
Путин заявил о росте добычи нефти - РИА Новости, 17.01.2023
Путин заявил о росте добычи нефти
Добыча нефти, несмотря на санкции, выросла примерно на 2% по итогам прошлого года и составила 535 миллионов тонн, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:30
2023-01-17T14:30
2023-01-17T14:37
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Добыча нефти, несмотря на санкции, выросла примерно на 2% по итогам прошлого года и составила 535 миллионов тонн, сообщил президент России Владимир Путин."Несмотря на санкционные давления, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%, объем добычи составил 535 миллионов тонн", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230117/gaz-1845486406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия
14:30 17.01.2023 (обновлено: 14:37 17.01.2023)
Путин заявил о росте добычи нефти
Путин заявил, что добыча нефти выросла примерно на два процента, несмотря на санкции