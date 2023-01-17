https://ria.ru/20230117/neft-1845485235.html

Путин заявил о росте добычи нефти

Путин заявил о росте добычи нефти - РИА Новости, 17.01.2023

Путин заявил о росте добычи нефти

Добыча нефти, несмотря на санкции, выросла примерно на 2% по итогам прошлого года и составила 535 миллионов тонн, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:30

2023-01-17T14:30

2023-01-17T14:37

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Добыча нефти, несмотря на санкции, выросла примерно на 2% по итогам прошлого года и составила 535 миллионов тонн, сообщил президент России Владимир Путин."Несмотря на санкционные давления, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%, объем добычи составил 535 миллионов тонн", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230117/gaz-1845486406.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия