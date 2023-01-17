https://ria.ru/20230117/natsproekty-1845500262.html

Путин рассказал о финансировании нацпроектов инфраструктурными облигациями

Путин рассказал о финансировании нацпроектов инфраструктурными облигациями - РИА Новости, 17.01.2023

Путин рассказал о финансировании нацпроектов инфраструктурными облигациями

До 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование национальных проектов с помощью инфраструктурных облигаций, в этом году также дополнительно увеличен... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:09

2023-01-17T15:09

2023-01-17T15:09

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. До 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование национальных проектов с помощью инфраструктурных облигаций, в этом году также дополнительно увеличен лимит инфраструктурных кредитов на 250 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "На совете по нацпроектам, о котором уже сегодня упоминал, мы договорились увеличить лимит таких кредитов в текущем году дополнительно на 250 миллиардов рублей. Кроме того, до 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование проектов с помощью так называемых инфраструктурных облигаций", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он добавил, что программа инфраструктурного развития набирает ход, а главным источником финансирования являются инфраструктурные бюджетные кредиты.

https://ria.ru/20230117/putin-1845483054.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия