https://ria.ru/20230117/natsproekty-1845500262.html
Путин рассказал о финансировании нацпроектов инфраструктурными облигациями
Путин рассказал о финансировании нацпроектов инфраструктурными облигациями - РИА Новости, 17.01.2023
Путин рассказал о финансировании нацпроектов инфраструктурными облигациями
До 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование национальных проектов с помощью инфраструктурных облигаций, в этом году также дополнительно увеличен... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:09
2023-01-17T15:09
2023-01-17T15:09
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. До 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование национальных проектов с помощью инфраструктурных облигаций, в этом году также дополнительно увеличен лимит инфраструктурных кредитов на 250 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "На совете по нацпроектам, о котором уже сегодня упоминал, мы договорились увеличить лимит таких кредитов в текущем году дополнительно на 250 миллиардов рублей. Кроме того, до 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование проектов с помощью так называемых инфраструктурных облигаций", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он добавил, что программа инфраструктурного развития набирает ход, а главным источником финансирования являются инфраструктурные бюджетные кредиты.
https://ria.ru/20230117/putin-1845483054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о финансировании нацпроектов инфраструктурными облигациями
Путин: финансирование нацпроектов с помощью инфраструктурных облигаций должно вырасти
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. До 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование национальных проектов с помощью инфраструктурных облигаций, в этом году также дополнительно увеличен лимит инфраструктурных кредитов на 250 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На совете по нацпроектам, о котором уже сегодня упоминал, мы договорились увеличить лимит таких кредитов в текущем году дополнительно на 250 миллиардов рублей. Кроме того, до 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование проектов с помощью так называемых инфраструктурных облигаций", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он добавил, что программа инфраструктурного развития набирает ход, а главным источником финансирования являются инфраструктурные бюджетные кредиты.