19:19 17.01.2023 (обновлено: 19:34 17.01.2023)
Express: Путин получил возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса
Express: Путин может потопить НАТО торпедами "Посейдон" в случае конфликта с альянсом
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия может устроить цунами странам НАТО с помощью новейших ядерных торпед "Посейдон", написал обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс.
"Российские ядерные торпеды <…> способны погрузить Великобританию в морскую пучину", — говорится в статье.
Автор публикации отметил, что оружие производит минимум шума и маневрирует — это делает его уничтожение силами Североатлантического альянса невозможным.
Каждая атомная подводная лодка может нести до шести таких торпед, напомнил Уолтерс.
Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные подводные лодки класса "Белгород" и "Хабаровск". Характеристики этих АПЛ засекречены.
В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Москве, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.