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Express: Путин получил возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса - РИА Новости, 17.01.2023
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Express: Путин получил возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса
Express: Путин получил возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса - РИА Новости, 17.01.2023
Express: Путин получил возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса
Россия может устроить цунами странам НАТО с помощью новейших ядерных торпед "Посейдон", написал обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:19
2023-01-17T19:34
политика
владимир путин
россия
нато
великобритания
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
москва
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия может устроить цунами странам НАТО с помощью новейших ядерных торпед "Посейдон", написал обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс.Автор публикации отметил, что оружие производит минимум шума и маневрирует — это делает его уничтожение силами Североатлантического альянса невозможным. Каждая атомная подводная лодка может нести до шести таких торпед, напомнил Уолтерс.Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные подводные лодки класса "Белгород" и "Хабаровск". Характеристики этих АПЛ засекречены.В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Москве, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.
https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html
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политика, владимир путин, россия, нато, великобритания, дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва
Политика, Владимир Путин, Россия, НАТО, Великобритания, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Москва
19:19 17.01.2023 (обновлено: 19:34 17.01.2023)
 
Express: Путин получил возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса

Express: Путин может потопить НАТО торпедами "Посейдон" в случае конфликта с альянсом

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия может устроить цунами странам НАТО с помощью новейших ядерных торпед "Посейдон", написал обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс.
"Российские ядерные торпеды <…> способны погрузить Великобританию в морскую пучину", — говорится в статье.
Автор публикации отметил, что оружие производит минимум шума и маневрирует — это делает его уничтожение силами Североатлантического альянса невозможным.
Каждая атомная подводная лодка может нести до шести таких торпед, напомнил Уолтерс.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября 2022, 00:35Новое оружие России
La Repubblica сообщила об опасениях НАТО из-за российских "Посейдонов"
Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные подводные лодки класса "Белгород" и "Хабаровск". Характеристики этих АПЛ засекречены.
В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Москве, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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В Киеве заявили, что не могут остановить непобедимое оружие Путина
 
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