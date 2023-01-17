https://ria.ru/20230117/nato-1845581407.html

Express: Путин получил возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса

Express: Путин получил возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса - РИА Новости, 17.01.2023

Express: Путин получил возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса

Россия может устроить цунами странам НАТО с помощью новейших ядерных торпед "Посейдон", написал обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:19

2023-01-17T19:19

2023-01-17T19:34

политика

владимир путин

россия

нато

великобритания

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

москва

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия может устроить цунами странам НАТО с помощью новейших ядерных торпед "Посейдон", написал обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс.Автор публикации отметил, что оружие производит минимум шума и маневрирует — это делает его уничтожение силами Североатлантического альянса невозможным. Каждая атомная подводная лодка может нести до шести таких торпед, напомнил Уолтерс.Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные подводные лодки класса "Белгород" и "Хабаровск". Характеристики этих АПЛ засекречены.В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Москве, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.

https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845511538.html

россия

великобритания

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политика, владимир путин, россия, нато, великобритания, дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва