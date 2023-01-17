10:35 17.01.2023 (обновлено: 10:51 17.01.2023)
В Турции не увидели выполнения Швецией и Финляндией обязательств по НАТО
Министр обороны Турции: Швеция и Финляндия не выполнили обязательства по членству в НАТО
© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар
© AP Photo
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Архивное фото
АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Турция видит, что Швеция и Финляндия не выполняют обязательства, взятые перед Анкарой по членству в НАТО, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников запрещенной в Турции РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО.
"Мы видим то, как Швеция и Финляндия не выполняют свои обязательства по меморандуму. Мы ожидаем конкретных шагов по прекращению поддержки террористических организаций и снятию экспортных ограничений. Особенно борьба с терроризмом - вопрос, за которым чутко следит турецкое общественное мнение. Мы решительно осуждаем отвратительную акцию, осуществленную сторонниками террористической организации против президента 70-летней страны-члена НАТО в стране, которая хочет вступить в НАТО", - приводит слова Акара газета Hürriyet.
Он призвал Швецию "принять незамедлительные меры".
"Об этом невозможно молчать. Мы внимательно следим за развитием событий там", - добавил министр.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК). Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств.
На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.