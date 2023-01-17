https://ria.ru/20230117/nachalo-1845349784.html

"Нехороший знак": в США заговорили о "начале конца" Байдена

"Нехороший знак": в США заговорили о "начале конца" Байдена - РИА Новости, 17.01.2023

"Нехороший знак": в США заговорили о "начале конца" Байдена

Прецедент хранения президентом США Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации, считает телеведущий канала Fox News... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T07:05

2023-01-17T07:05

2023-01-17T14:41

в мире

джо байден

такер карлсон

уилмингтон

министерство юстиции сша

сша

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Прецедент хранения президентом США Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации, считает телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.По словам Карлсона, помощники американского лидера до сих пор продолжают находить стопки документов, оставленные им в самых разных местах. Однако вместо того, чтобы уничтожить улики, ассистенты Байдена "высылают документы в Министерство юстиции США".На прошлой неделе в доме американского президента в Уилмингтоне нашли новые секретные документы. Еще одну подборку материалов ранее обнаружили в вашингтонском экспертном центре, который связан с Байденом.Минюст США выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства политика, оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях. Личные юристы президента обещают полное сотрудничество с расследованием и выражают уверенность в том, что оно установит непреднамеренный характер случившегося.

https://ria.ru/20230116/dokumenty-1845308494.html

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в мире, джо байден, такер карлсон, уилмингтон, министерство юстиции сша, сша