https://ria.ru/20230117/nachalo-1845349784.html
"Нехороший знак": в США заговорили о "начале конца" Байдена
"Нехороший знак": в США заговорили о "начале конца" Байдена - РИА Новости, 17.01.2023
"Нехороший знак": в США заговорили о "начале конца" Байдена
Прецедент хранения президентом США Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации, считает телеведущий канала Fox News... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T07:05
2023-01-17T07:05
2023-01-17T14:41
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Прецедент хранения президентом США Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации, считает телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.По словам Карлсона, помощники американского лидера до сих пор продолжают находить стопки документов, оставленные им в самых разных местах. Однако вместо того, чтобы уничтожить улики, ассистенты Байдена "высылают документы в Министерство юстиции США".На прошлой неделе в доме американского президента в Уилмингтоне нашли новые секретные документы. Еще одну подборку материалов ранее обнаружили в вашингтонском экспертном центре, который связан с Байденом.Минюст США выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства политика, оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях. Личные юристы президента обещают полное сотрудничество с расследованием и выражают уверенность в том, что оно установит непреднамеренный характер случившегося.
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в мире, джо байден, такер карлсон, уилмингтон, министерство юстиции сша, сша
В мире, Джо Байден, Такер Карлсон, Уилмингтон, Министерство юстиции США, США
07:05 17.01.2023 (обновлено: 14:41 17.01.2023)
"Нехороший знак": в США заговорили о "начале конца" Байдена
Журналист Fox News Карлсон назвал началом конца хранение Байденом секретных документов
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Прецедент хранения президентом США Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации, считает телеведущий канала Fox News
Такер Карлсон.
"Это очевидное начало конца Джо Байдена. <...> Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым", — заявил он.
По словам Карлсона, помощники американского лидера до сих пор продолжают находить стопки документов, оставленные им в самых разных местах. Однако вместо того, чтобы уничтожить улики, ассистенты Байдена "высылают документы в Министерство юстиции США".
"Это нехороший знак", — резюмировал журналист.
На прошлой неделе в доме американского президента в Уилмингтоне нашли новые секретные документы. Еще одну подборку материалов ранее обнаружили в вашингтонском экспертном центре, который связан с Байденом.
Минюст США выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства политика, оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях. Личные юристы президента обещают полное сотрудничество с расследованием и выражают уверенность в том, что оно установит непреднамеренный характер случившегося.