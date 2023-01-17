https://ria.ru/20230117/muryga-1845556459.html

Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск

Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск - РИА Новости, 17.01.2023

Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск

Один из главарей батальона "Айдар" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказал в Южном окружном военном суде о... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:49

2023-01-17T17:49

2023-01-17T17:49

специальная военная операция на украине

батальон "айдар"

луганск

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

луганская народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Один из главарей батальона "Айдар" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказал в Южном окружном военном суде о прохождении обучения в военном тренировочном центре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В начале ноября суд приступил к слушанию по существу дела Мурыги. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Во вторник был представлен ряд видеороликов о деятельности украинского националистического батальона "Айдар", после чего Мурыга начал давать показания. С его слов, официально он вступил в "Айдар" 2 февраля 2015 года. Перед этим, в конце января, его направили в учебный центр. "Был инструктаж по медицине - нам показали медицинские препараты, аптечки, показали перевязку раненых... Еще там был бывший боец "Беркута", он показывал, как перезарядить автомат одной рукой, как правильно двигаться "двойками-тройками" при ведении боя", - рассказал Мурыга. Он добавил, что в учебном центре ему выдали автомат, спустя несколько дней им сообщили о создании нового подразделения, и те, кто решил к нему присоединиться, включая Мурыгу, были направлены в Луганск. По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди. Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По информации суда, Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20221122/aydar-1833389376.html

https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

батальон "айдар", луганск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), луганская народная республика