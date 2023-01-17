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Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/muryga-1845556459.html
Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск
Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск - РИА Новости, 17.01.2023
Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск
Один из главарей батальона "Айдар" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказал в Южном окружном военном суде о... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:49
2023-01-17T17:49
специальная военная операция на украине
батальон "айдар"
луганск
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Один из главарей батальона "Айдар" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказал в Южном окружном военном суде о прохождении обучения в военном тренировочном центре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В начале ноября суд приступил к слушанию по существу дела Мурыги. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Во вторник был представлен ряд видеороликов о деятельности украинского националистического батальона "Айдар", после чего Мурыга начал давать показания. С его слов, официально он вступил в "Айдар" 2 февраля 2015 года. Перед этим, в конце января, его направили в учебный центр. "Был инструктаж по медицине - нам показали медицинские препараты, аптечки, показали перевязку раненых... Еще там был бывший боец "Беркута", он показывал, как перезарядить автомат одной рукой, как правильно двигаться "двойками-тройками" при ведении боя", - рассказал Мурыга. Он добавил, что в учебном центре ему выдали автомат, спустя несколько дней им сообщили о создании нового подразделения, и те, кто решил к нему присоединиться, включая Мурыгу, были направлены в Луганск. По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди. Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По информации суда, Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20221122/aydar-1833389376.html
https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html
луганск
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батальон "айдар", луганск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Батальон "Айдар", Луганск, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Луганская Народная Республика
17:49 17.01.2023
 
Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск

Один из главарей "Айдара" Мурыга рассказал об обучении в лагере перед отправкой в Луганск

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкЗаместитель командира украинского батальона "Айдар" Денис Мурыга
Заместитель командира украинского батальона Айдар Денис Мурыга - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Заместитель командира украинского батальона "Айдар" Денис Мурыга. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Один из главарей батальона "Айдар" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказал в Южном окружном военном суде о прохождении обучения в военном тренировочном центре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В начале ноября суд приступил к слушанию по существу дела Мурыги. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Во вторник был представлен ряд видеороликов о деятельности украинского националистического батальона "Айдар", после чего Мурыга начал давать показания.
С его слов, официально он вступил в "Айдар" 2 февраля 2015 года. Перед этим, в конце января, его направили в учебный центр. "Был инструктаж по медицине - нам показали медицинские препараты, аптечки, показали перевязку раненых... Еще там был бывший боец "Беркута", он показывал, как перезарядить автомат одной рукой, как правильно двигаться "двойками-тройками" при ведении боя", - рассказал Мурыга.
Он добавил, что в учебном центре ему выдали автомат, спустя несколько дней им сообщили о создании нового подразделения, и те, кто решил к нему присоединиться, включая Мурыгу, были направлены в Луганск.
Заместитель командира украинского батальона Айдар* Денис Мурыга в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября 2022, 15:27
Экс-боец "Айдара" рассказал об участии Мурыги в подрыве моста в Лисичанске
По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По информации суда, Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.
В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября 2022, 12:17Специальная военная операция на Украине
СК обнаружил в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар"
 
Специальная военная операция на УкраинеБатальон "Айдар"ЛуганскФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Луганская Народная Республика
 
 
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