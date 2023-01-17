https://ria.ru/20230117/muryga-1845556459.html
Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск
Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск - РИА Новости, 17.01.2023
Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск
Один из главарей батальона "Айдар" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказал в Южном окружном военном суде о... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:49
2023-01-17T17:49
2023-01-17T17:49
специальная военная операция на украине
батальон "айдар"
луганск
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
луганская народная республика
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824817845_410:0:2389:1113_1920x0_80_0_0_45d0839b9c9492f29ef967a27a668354.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Один из главарей батальона "Айдар" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказал в Южном окружном военном суде о прохождении обучения в военном тренировочном центре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В начале ноября суд приступил к слушанию по существу дела Мурыги. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Во вторник был представлен ряд видеороликов о деятельности украинского националистического батальона "Айдар", после чего Мурыга начал давать показания. С его слов, официально он вступил в "Айдар" 2 февраля 2015 года. Перед этим, в конце января, его направили в учебный центр. "Был инструктаж по медицине - нам показали медицинские препараты, аптечки, показали перевязку раненых... Еще там был бывший боец "Беркута", он показывал, как перезарядить автомат одной рукой, как правильно двигаться "двойками-тройками" при ведении боя", - рассказал Мурыга. Он добавил, что в учебном центре ему выдали автомат, спустя несколько дней им сообщили о создании нового подразделения, и те, кто решил к нему присоединиться, включая Мурыгу, были направлены в Луганск. По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди. Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По информации суда, Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20221122/aydar-1833389376.html
https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батальон "айдар", луганск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Батальон "Айдар", Луганск, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Луганская Народная Республика
Айдаровец Мурыга рассказал об обучении перед отправкой в Луганск
Один из главарей "Айдара" Мурыга рассказал об обучении в лагере перед отправкой в Луганск
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Один из главарей батальона "Айдар" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказал в Южном окружном военном суде о прохождении обучения в военном тренировочном центре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В начале ноября суд приступил к слушанию по существу дела Мурыги. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Во вторник был представлен ряд видеороликов о деятельности украинского националистического батальона "Айдар", после чего Мурыга начал давать показания.
С его слов, официально он вступил в "Айдар" 2 февраля 2015 года. Перед этим, в конце января, его направили в учебный центр. "Был инструктаж по медицине - нам показали медицинские препараты, аптечки, показали перевязку раненых... Еще там был бывший боец "Беркута", он показывал, как перезарядить автомат одной рукой, как правильно двигаться "двойками-тройками" при ведении боя", - рассказал Мурыга.
Он добавил, что в учебном центре ему выдали автомат, спустя несколько дней им сообщили о создании нового подразделения, и те, кто решил к нему присоединиться, включая Мурыгу, были направлены в Луганск.
По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске
. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР
, в результате чего погибли люди.
Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию
в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По информации суда, Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.
В мае Росфинмониторинг
включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.