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Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение

Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023

Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение

За 22 последних года в Москве температура воздуха на Крещение опускалась ниже 15 градусов лишь три раза, температура выше нуля поднималась 4 раза, рассказал... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:20

2023-01-17T15:20

2023-01-17T15:20

общество

москва

роман вильфанд

россия

гидрометцентр

праздник крещения господня

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. За 22 последних года в Москве температура воздуха на Крещение опускалась ниже 15 градусов лишь три раза, температура выше нуля поднималась 4 раза, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник. Ранее синоптик сообщил, что морозов на Крещение в Москве не будет. Дневные температуры 19 января будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночные – от 1 до 3. "За последние 22 года температура в Москве на Крещение 4 раза была выше нуля. В диапазоне от 0 до минус 7 градусов была 7 раз, то есть, в половине случаев была теплая погода. В диапазоне от минус 15 до минус 20 в нынешнем веке была всего два раза, а ниже 25 градусов – только один раз - в 2006 году температура опускалась до минус 31 градуса", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, в январе самая холодная погода в году, но при этом в этом месяце наблюдается самая большая межсуточная изменчивость температуры. Это связано с тем, что солнечная энергия не влияет на тепловой баланс, и температура зависит только от атмосферной циркуляции.

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