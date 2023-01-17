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Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023
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Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение
Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023
Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение
За 22 последних года в Москве температура воздуха на Крещение опускалась ниже 15 градусов лишь три раза, температура выше нуля поднималась 4 раза, рассказал... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:20
2023-01-17T15:20
общество
москва
роман вильфанд
россия
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. За 22 последних года в Москве температура воздуха на Крещение опускалась ниже 15 градусов лишь три раза, температура выше нуля поднималась 4 раза, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник. Ранее синоптик сообщил, что морозов на Крещение в Москве не будет. Дневные температуры 19 января будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночные – от 1 до 3. "За последние 22 года температура в Москве на Крещение 4 раза была выше нуля. В диапазоне от 0 до минус 7 градусов была 7 раз, то есть, в половине случаев была теплая погода. В диапазоне от минус 15 до минус 20 в нынешнем веке была всего два раза, а ниже 25 градусов – только один раз - в 2006 году температура опускалась до минус 31 градуса", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, в январе самая холодная погода в году, но при этом в этом месяце наблюдается самая большая межсуточная изменчивость температуры. Это связано с тем, что солнечная энергия не влияет на тепловой баланс, и температура зависит только от атмосферной циркуляции.
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общество, москва, роман вильфанд, россия, гидрометцентр, праздник крещения господня
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Россия, Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
15:20 17.01.2023
 
Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение

Вильфанд: за последние 22 года температура в Москве на Крещение четыре раза была выше нуля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКрещенская иордань
Крещенская иордань - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Крещенская иордань. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. За 22 последних года в Москве температура воздуха на Крещение опускалась ниже 15 градусов лишь три раза, температура выше нуля поднималась 4 раза, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник.
Ранее синоптик сообщил, что морозов на Крещение в Москве не будет. Дневные температуры 19 января будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночные – от 1 до 3.
"За последние 22 года температура в Москве на Крещение 4 раза была выше нуля. В диапазоне от 0 до минус 7 градусов была 7 раз, то есть, в половине случаев была теплая погода. В диапазоне от минус 15 до минус 20 в нынешнем веке была всего два раза, а ниже 25 градусов – только один раз - в 2006 году температура опускалась до минус 31 градуса", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, в январе самая холодная погода в году, но при этом в этом месяце наблюдается самая большая межсуточная изменчивость температуры. Это связано с тем, что солнечная энергия не влияет на тепловой баланс, и температура зависит только от атмосферной циркуляции.
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ОбществоМоскваРоман ВильфандРоссияГидрометцентрПраздник Крещения Господня
 
 
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