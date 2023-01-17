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Юристы в Госдуме не одобрили проект об освобождении ученых от мобилизации - РИА Новости, 17.01.2023
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Юристы в Госдуме не одобрили проект об освобождении ученых от мобилизации
Юристы в Госдуме не одобрили проект об освобождении ученых от мобилизации - РИА Новости, 17.01.2023
Юристы в Госдуме не одобрили проект об освобождении ученых от мобилизации
Законопроект, который предусматривает освобождение от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук, не соотносится с подходом в законодательстве о... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:24
2023-01-17T13:45
россия
госдума рф
кпрф
лдпр
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Законопроект, который предусматривает освобождение от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук, не соотносится с подходом в законодательстве о мобилизации, сообщается в заключении правового управления Госдумы, которое размещено в думской электронной базе.Депутат от КПРФ Михаил Матвеев ранее внес в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющих ученую степень доктора или кандидата наук."Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации", - сообщается в тексте документа.Как отмечается в тексте заключения, мобилизация представляет собой особый правовой режим, "вводимый в связи с необходимостью решения государством задач, которые текущим составом Вооруженных сил Российской Федерации мирного времени не могут быть реализованы".Правовое управление Госдумы проводит экспертизу законопроекта на соответствие Конституции РФ, федеральным законам, основным отраслевым законодательным актам по поручению Совета Думы или ответственного комитета. Законопроект должен также быть рассмотрен комитетом ГД по обороне перед первым чтением.
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россия, госдума рф, кпрф, лдпр, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, Частичная мобилизация в России, Общество
11:24 17.01.2023 (обновлено: 13:45 17.01.2023)
 
Юристы в Госдуме не одобрили проект об освобождении ученых от мобилизации

Юристы в ГД не одобрили проект об освобождении кандидатов и докторов наук от мобилизации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Законопроект, который предусматривает освобождение от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук, не соотносится с подходом в законодательстве о мобилизации, сообщается в заключении правового управления Госдумы, которое размещено в думской электронной базе.
Депутат от КПРФ Михаил Матвеев ранее внес в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющих ученую степень доктора или кандидата наук.
"Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации", - сообщается в тексте документа.
Как отмечается в тексте заключения, мобилизация представляет собой особый правовой режим, "вводимый в связи с необходимостью решения государством задач, которые текущим составом Вооруженных сил Российской Федерации мирного времени не могут быть реализованы".
Правовое управление Госдумы проводит экспертизу законопроекта на соответствие Конституции РФ, федеральным законам, основным отраслевым законодательным актам по поручению Совета Думы или ответственного комитета. Законопроект должен также быть рассмотрен комитетом ГД по обороне перед первым чтением.
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