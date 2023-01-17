https://ria.ru/20230117/mitropolit-1845602169.html

Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН

Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН - РИА Новости, 17.01.2023

Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН

Митрополит Русской православной церкви впервые в истории выступил в Совбезе ООН – на заседании, созванном Россией в связи с ситуацией на Украине, слово взял... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T23:15

2023-01-17T23:15

2023-01-17T23:53

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Митрополит Русской православной церкви впервые в истории выступил в Совбезе ООН – на заседании, созванном Россией в связи с ситуацией на Украине, слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).Постпред России при ООН Василий Небензя 14 января запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).На сайте отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) впоследствии появилось сообщение с призывом к российским властям не выступать от ее имени на международных площадках. В нем также содержалась обращенная к властям Украины просьба "проводить взвешенную религиозную политику внутри страны", чтобы не давать поводов использовать религиозную политику государства в чужих интересах.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.

https://ria.ru/20230114/petitsiya-1844892576.html

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русская православная церковь, россия, украина, оон, в мире, василий небензя, украинская православная церковь