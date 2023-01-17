https://ria.ru/20230117/minoborony-1845340481.html

Правительство оценило идею передачи конфискованных вещей в Минобороны и МЧС

Правительство оценило идею передачи конфискованных вещей в Минобороны и МЧС - РИА Новости, 17.01.2023

Правительство оценило идею передачи конфискованных вещей в Минобороны и МЧС

Правительство поддержало передачу конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС, пишет РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T04:30

2023-01-17T04:30

2023-01-17T10:15

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

рбк (медиагруппа)

политика

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство поддержало передачу конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС, пишет РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности 16 января.Речь идет о вещах, поступивших в Росимущество в рамках административных дел, которые можно использовать в гуманитарных или оборонных целях.По информации издания, правкомиссия одобрила законопроект.Отмечается, что законопроект поддержали в обоих ведомствах, а также в Минпромторге, Федеральной таможенной службе, ФСБ и Росимуществе. МВД согласовало документ с некоторыми замечаниями. После нескольких экспертиз проект также получил одобрение Минюста.

https://ria.ru/20230111/dannye-1844248009.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), рбк (медиагруппа), политика