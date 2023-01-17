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Правительство оценило идею передачи конфискованных вещей в Минобороны и МЧС - РИА Новости, 17.01.2023
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Правительство оценило идею передачи конфискованных вещей в Минобороны и МЧС
Правительство оценило идею передачи конфискованных вещей в Минобороны и МЧС - РИА Новости, 17.01.2023
Правительство оценило идею передачи конфискованных вещей в Минобороны и МЧС
Правительство поддержало передачу конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС, пишет РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:30
2023-01-17T10:15
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
рбк (медиагруппа)
политика
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство поддержало передачу конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС, пишет РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности 16 января.Речь идет о вещах, поступивших в Росимущество в рамках административных дел, которые можно использовать в гуманитарных или оборонных целях.По информации издания, правкомиссия одобрила законопроект.Отмечается, что законопроект поддержали в обоих ведомствах, а также в Минпромторге, Федеральной таможенной службе, ФСБ и Росимуществе. МВД согласовало документ с некоторыми замечаниями. После нескольких экспертиз проект также получил одобрение Минюста.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), рбк (медиагруппа), политика
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), РБК (медиагруппа), Политика
04:30 17.01.2023 (обновлено: 10:15 17.01.2023)
 
Правительство оценило идею передачи конфискованных вещей в Минобороны и МЧС

Правительство поддержало законопроект о передаче конфискованных вещей в Минобороны и МЧС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства в Москве
Дом правительства в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство поддержало передачу конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС, пишет РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности 16 января.
Речь идет о вещах, поступивших в Росимущество в рамках административных дел, которые можно использовать в гуманитарных или оборонных целях.
"Сейчас товары легкой промышленности, конфискованные по делам об административных правонарушениях, подлежат передаче Росимуществу для безусловного уничтожения", — говорится в материале.
По информации издания, правкомиссия одобрила законопроект.
Отмечается, что законопроект поддержали в обоих ведомствах, а также в Минпромторге, Федеральной таможенной службе, ФСБ и Росимуществе. МВД согласовало документ с некоторыми замечаниями. После нескольких экспертиз проект также получил одобрение Минюста.
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