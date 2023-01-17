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Зеленский анонсировал скорый визит Мелони на Украину - РИА Новости, 17.01.2023
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Зеленский анонсировал скорый визит Мелони на Украину
Зеленский анонсировал скорый визит Мелони на Украину - РИА Новости, 17.01.2023
Зеленский анонсировал скорый визит Мелони на Украину
Владимир Зеленский заявил, что украинские власти ожидают скорого визита на Украину премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая, по его словам, с первого... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:08
2023-01-17T18:08
в мире
джорджа мелони
владимир зеленский
украина
италия
киев
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РИМ, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские власти ожидают скорого визита на Украину премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая, по его словам, с первого разговора попросила называть ее по имени. "Мы очень ждем Джорджу. Я не говорю "Джорджа Мелони", потому что во время нашего первого разговора она сказала мне: "Владимир, пожалуйста, зовите меня Джорджей". Я увидел в ней предельно конкретного премьер-министра", - заявил он в эфире программы телеканала Rai1, которая выйдет в эфир во вторник вечером. По его словам, Мелони занимает проитальянскую позицию, поддерживая Украину и общие ценности, хотя до ее прихода к власти существовали публикации о пророссийском характере будущей политики. "Я очень жду ее на Украине с официальным визитом. Это правда, она скоро приедет. Я не могу сообщить дату, но это скоро", - приводит слова Зеленского агентство Askanews. Ранее Мелони заявляла, что в ходе визита в Киев хотела бы обсудить с Зеленским восстановление страны. В конце декабря премьер Италии выражала желание посетить Киев в первые месяцы нового года.
https://ria.ru/20221229/garant-1842257989.html
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в мире, джорджа мелони, владимир зеленский, украина, италия, киев
В мире, Джорджа Мелони, Владимир Зеленский, Украина, Италия, Киев
18:08 17.01.2023
 
Зеленский анонсировал скорый визит Мелони на Украину

Президент Украины Зеленский заявил, что премьер Италии Мелони вскоре посетит Киев

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские власти ожидают скорого визита на Украину премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая, по его словам, с первого разговора попросила называть ее по имени.
"Мы очень ждем Джорджу. Я не говорю "Джорджа Мелони", потому что во время нашего первого разговора она сказала мне: "Владимир, пожалуйста, зовите меня Джорджей". Я увидел в ней предельно конкретного премьер-министра", - заявил он в эфире программы телеканала Rai1, которая выйдет в эфир во вторник вечером.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине, заявил премьер
По его словам, Мелони занимает проитальянскую позицию, поддерживая Украину и общие ценности, хотя до ее прихода к власти существовали публикации о пророссийском характере будущей политики.
"Я очень жду ее на Украине с официальным визитом. Это правда, она скоро приедет. Я не могу сообщить дату, но это скоро", - приводит слова Зеленского агентство Askanews.
Ранее Мелони заявляла, что в ходе визита в Киев хотела бы обсудить с Зеленским восстановление страны. В конце декабря премьер Италии выражала желание посетить Киев в первые месяцы нового года.
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13 января, 21:50Специальная военная операция на Украине
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В миреДжорджа МелониВладимир ЗеленскийУкраинаИталияКиев
 
 
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