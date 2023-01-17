https://ria.ru/20230117/meloni-1845566784.html

Зеленский анонсировал скорый визит Мелони на Украину

Зеленский анонсировал скорый визит Мелони на Украину - РИА Новости, 17.01.2023

Зеленский анонсировал скорый визит Мелони на Украину

Владимир Зеленский заявил, что украинские власти ожидают скорого визита на Украину премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая, по его словам, с первого... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:08

2023-01-17T18:08

2023-01-17T18:08

в мире

джорджа мелони

владимир зеленский

украина

италия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg

РИМ, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские власти ожидают скорого визита на Украину премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая, по его словам, с первого разговора попросила называть ее по имени. "Мы очень ждем Джорджу. Я не говорю "Джорджа Мелони", потому что во время нашего первого разговора она сказала мне: "Владимир, пожалуйста, зовите меня Джорджей". Я увидел в ней предельно конкретного премьер-министра", - заявил он в эфире программы телеканала Rai1, которая выйдет в эфир во вторник вечером. По его словам, Мелони занимает проитальянскую позицию, поддерживая Украину и общие ценности, хотя до ее прихода к власти существовали публикации о пророссийском характере будущей политики. "Я очень жду ее на Украине с официальным визитом. Это правда, она скоро приедет. Я не могу сообщить дату, но это скоро", - приводит слова Зеленского агентство Askanews. Ранее Мелони заявляла, что в ходе визита в Киев хотела бы обсудить с Зеленским восстановление страны. В конце декабря премьер Италии выражала желание посетить Киев в первые месяцы нового года.

https://ria.ru/20221229/garant-1842257989.html

https://ria.ru/20230113/pvo-1844765811.html

украина

италия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джорджа мелони, владимир зеленский, украина, италия, киев