https://ria.ru/20230117/medvuzy-1845452328.html
Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы
Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы - РИА Новости, 17.01.2023
Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы
Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") заявил, что нужно подумать о возвращении военных кафедр в медицинские вузы. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:31
2023-01-17T13:31
2023-01-17T14:17
общество
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") заявил, что нужно подумать о возвращении военных кафедр в медицинские вузы. "Необходимо ввести понятие "базовая первая помощь" и "расширенная первая помощь"… Необходимо также подумать о возвращении военных кафедр в наши медицинские вузы… Уже начали подготавливать наших гражданских специалистов, уже запланирован курс лекций, который мы с ребятами готовили", - сказал Хубезов журналистам.
https://ria.ru/20230117/otsrochka-1845397755.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
13:31 17.01.2023 (обновлено: 14:17 17.01.2023)
Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы
Депутат Хубезов предложил подумать о возвращении военных кафедр в медицинские вузы