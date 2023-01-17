https://ria.ru/20230117/medvuzy-1845452328.html

Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы

Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы - РИА Новости, 17.01.2023

Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы

Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") заявил, что нужно подумать о возвращении военных кафедр в медицинские вузы. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:31

2023-01-17T13:31

2023-01-17T14:17

общество

россия

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818872702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da746a6142b3216852121db546c75663.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") заявил, что нужно подумать о возвращении военных кафедр в медицинские вузы. "Необходимо ввести понятие "базовая первая помощь" и "расширенная первая помощь"… Необходимо также подумать о возвращении военных кафедр в наши медицинские вузы… Уже начали подготавливать наших гражданских специалистов, уже запланирован курс лекций, который мы с ребятами готовили", - сказал Хубезов журналистам.

https://ria.ru/20230117/otsrochka-1845397755.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, госдума рф, единая россия