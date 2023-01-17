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Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы - РИА Новости, 17.01.2023
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Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы
Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы - РИА Новости, 17.01.2023
Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы
Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") заявил, что нужно подумать о возвращении военных кафедр в медицинские вузы. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:31
2023-01-17T14:17
общество
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") заявил, что нужно подумать о возвращении военных кафедр в медицинские вузы. "Необходимо ввести понятие "базовая первая помощь" и "расширенная первая помощь"… Необходимо также подумать о возвращении военных кафедр в наши медицинские вузы… Уже начали подготавливать наших гражданских специалистов, уже запланирован курс лекций, который мы с ребятами готовили", - сказал Хубезов журналистам.
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общество, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
13:31 17.01.2023 (обновлено: 14:17 17.01.2023)
 
Депутат предложил вернуть военные кафедры в медвузы

Депутат Хубезов предложил подумать о возвращении военных кафедр в медицинские вузы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") заявил, что нужно подумать о возвращении военных кафедр в медицинские вузы.
"Необходимо ввести понятие "базовая первая помощь" и "расширенная первая помощь"… Необходимо также подумать о возвращении военных кафедр в наши медицинские вузы… Уже начали подготавливать наших гражданских специалистов, уже запланирован курс лекций, который мы с ребятами готовили", - сказал Хубезов журналистам.
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