https://ria.ru/20230117/mediki-1845536267.html
Липецкие медики оказали помощь двум тысячам детей Донбасса
Липецкие медики оказали помощь двум тысячам детей Донбасса - РИА Новости, 17.01.2023
Липецкие медики оказали помощь двум тысячам детей Донбасса
Бригада из двенадцати липецких медиков, которые в ноябре 2022 года уехали на Донбасс для обследования детей, вернулись домой. За это время им удалось провести... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:55
2023-01-17T16:55
2023-01-17T16:55
липецкая область
игорь артамонов
донбасс
липецк
дети
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ЛИПЕЦК, 17 янв – РИА Липецк. Бригада из двенадцати липецких медиков, которые в ноябре 2022 года уехали на Донбасс для обследования детей, вернулись домой. За это время им удалось провести две тысячи осмотров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, только в одном населенном пункте Мангуш Донецкой области врачи осмотрели более тысячи ребятишек. Родители рассказали медикам, что получить квалифицированную медицинскую помощь они не могли уже долгое время. Амбулаториями на время обследования становились местные школы.Артамонов уточнил, больше всего жалоб было по линии стоматологии. Многих школьников беспокоили головные боли. У большинства подростков отмечались неврологические нарушения. По результатам медицинских осмотров врачи также давали юным пациентам рекомендации, а при необходимости оказывали неотложную медицинскую помощь, в том числе проводили хирургические манипуляции."Помогать в новые регионы едут врачи со всей страны. Наши медики откликнулись одними из первых. Все они – профессионалы с большим опытом и большим сердцем", – отметил Артамонов.Губернатор сообщил, что в составе медицинской бригады были сотрудники Областной детской больницы, Липецкой городской детской больницы, Елецкой городской детской больницы и оздоровительно-реабилитационного центра "Лесная сказка". Все они высококвалифицированные специалисты. Некоторые из них лечат детей более 35 лет.
https://ria.ru/20230116/sportshkola-1845114532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, донбасс, липецк, дети
Липецкая область, Игорь Артамонов, Донбасс, Липецк, Дети
ЛИПЕЦК, 17 янв – РИА Липецк. Бригада из двенадцати липецких медиков, которые в ноябре 2022 года уехали на Донбасс для обследования детей, вернулись домой. За это время им удалось провести две тысячи осмотров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, только в одном населенном пункте Мангуш Донецкой области
врачи осмотрели более тысячи ребятишек. Родители рассказали медикам, что получить квалифицированную медицинскую помощь они не могли уже долгое время. Амбулаториями на время обследования становились местные школы.
Артамонов уточнил, больше всего жалоб было по линии стоматологии. Многих школьников беспокоили головные боли. У большинства подростков отмечались неврологические нарушения. По результатам медицинских осмотров врачи также давали юным пациентам рекомендации, а при необходимости оказывали неотложную медицинскую помощь, в том числе проводили хирургические манипуляции.
"Помогать в новые регионы едут врачи со всей страны. Наши медики откликнулись одними из первых. Все они – профессионалы с большим опытом и большим сердцем", – отметил Артамонов.
Губернатор сообщил, что в составе медицинской бригады были сотрудники Областной детской больницы, Липецкой городской детской больницы, Елецкой городской детской больницы и оздоровительно-реабилитационного центра "Лесная сказка". Все они высококвалифицированные специалисты. Некоторые из них лечат детей более 35 лет.