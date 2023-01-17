https://ria.ru/20230117/mediki-1845536267.html

Липецкие медики оказали помощь двум тысячам детей Донбасса

Липецкие медики оказали помощь двум тысячам детей Донбасса - РИА Новости, 17.01.2023

Липецкие медики оказали помощь двум тысячам детей Донбасса

Бригада из двенадцати липецких медиков, которые в ноябре 2022 года уехали на Донбасс для обследования детей, вернулись домой. За это время им удалось провести... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:55

2023-01-17T16:55

2023-01-17T16:55

липецкая область

игорь артамонов

донбасс

липецк

дети

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ЛИПЕЦК, 17 янв – РИА Липецк. Бригада из двенадцати липецких медиков, которые в ноябре 2022 года уехали на Донбасс для обследования детей, вернулись домой. За это время им удалось провести две тысячи осмотров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, только в одном населенном пункте Мангуш Донецкой области врачи осмотрели более тысячи ребятишек. Родители рассказали медикам, что получить квалифицированную медицинскую помощь они не могли уже долгое время. Амбулаториями на время обследования становились местные школы.Артамонов уточнил, больше всего жалоб было по линии стоматологии. Многих школьников беспокоили головные боли. У большинства подростков отмечались неврологические нарушения. По результатам медицинских осмотров врачи также давали юным пациентам рекомендации, а при необходимости оказывали неотложную медицинскую помощь, в том числе проводили хирургические манипуляции."Помогать в новые регионы едут врачи со всей страны. Наши медики откликнулись одними из первых. Все они – профессионалы с большим опытом и большим сердцем", – отметил Артамонов.Губернатор сообщил, что в составе медицинской бригады были сотрудники Областной детской больницы, Липецкой городской детской больницы, Елецкой городской детской больницы и оздоровительно-реабилитационного центра "Лесная сказка". Все они высококвалифицированные специалисты. Некоторые из них лечат детей более 35 лет.

https://ria.ru/20230116/sportshkola-1845114532.html

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Артем Смирнов

игорь артамонов, донбасс, липецк, дети