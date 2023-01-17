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Украинский продюсер рассказал, почему Зеленский все еще жив - РИА Новости, 17.01.2023
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Украинский продюсер рассказал, почему Зеленский все еще жив
Украинский продюсер рассказал, почему Зеленский все еще жив - РИА Новости, 17.01.2023
Украинский продюсер рассказал, почему Зеленский все еще жив
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи из-за его пристрастия к наркотикам, заявил в интервью Youtube-каналу Tatarka FM украинский... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T02:10
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владимир зеленский
украина
сша
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Жизнь президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи из-за его пристрастия к наркотикам, заявил в интервью Youtube-каналу Tatarka FM украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш.Он также добавил, что "тяжесть на лице" Зеленского проявляется отнюдь не из-за боевых действий в стране или волнений за граждан Украины, как считают некоторые люди. По его словам, артист беспокоится только о себе и совершенно не переживает за свой народ."Есть и доказательства, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках, это и "95-й квартал", — заявил продюсер.Кроме того, музыкант предположил, что власти Зеленского "осталось недолго". В частности, он отметил, что даже солдаты ВСУ выступают против своего президента, а в США недовольны результатами его деятельности. Юрий Бардаш — украинский певец, продюсер и хореограф, основатель таких музыкальных проектов, как "Грибы", Quest Pistols и "Нервы".
https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html
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владимир зеленский, украина, сша, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский, Украина, США, Вооруженные силы Украины
02:10 17.01.2023
 
Украинский продюсер рассказал, почему Зеленский все еще жив

Украинский продюсер Бардаш: жизнь Зеленского поддерживают медики из-за наркозависимости

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Жизнь президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи из-за его пристрастия к наркотикам, заявил в интервью Youtube-каналу Tatarka FM украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш.

"Тот, кто сталкивался с наркотой, он видит человека, видит мимику лица, и он уже понимает, что тут что-то не так. Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может", — высказался продюсер.

Он также добавил, что "тяжесть на лице" Зеленского проявляется отнюдь не из-за боевых действий в стране или волнений за граждан Украины, как считают некоторые люди. По его словам, артист беспокоится только о себе и совершенно не переживает за свой народ.
"Есть и доказательства, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках, это и "95-й квартал", — заявил продюсер.
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Кроме того, музыкант предположил, что власти Зеленского "осталось недолго". В частности, он отметил, что даже солдаты ВСУ выступают против своего президента, а в США недовольны результатами его деятельности.
Юрий Бардаш — украинский певец, продюсер и хореограф, основатель таких музыкальных проектов, как "Грибы", Quest Pistols и "Нервы".
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