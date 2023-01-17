https://ria.ru/20230117/mediki-1845337396.html

Украинский продюсер рассказал, почему Зеленский все еще жив

Украинский продюсер рассказал, почему Зеленский все еще жив - РИА Новости, 17.01.2023

Украинский продюсер рассказал, почему Зеленский все еще жив

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи из-за его пристрастия к наркотикам, заявил в интервью Youtube-каналу Tatarka FM украинский... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T02:10

2023-01-17T02:10

2023-01-17T02:10

владимир зеленский

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Жизнь президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи из-за его пристрастия к наркотикам, заявил в интервью Youtube-каналу Tatarka FM украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш.Он также добавил, что "тяжесть на лице" Зеленского проявляется отнюдь не из-за боевых действий в стране или волнений за граждан Украины, как считают некоторые люди. По его словам, артист беспокоится только о себе и совершенно не переживает за свой народ."Есть и доказательства, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках, это и "95-й квартал", — заявил продюсер.Кроме того, музыкант предположил, что власти Зеленского "осталось недолго". В частности, он отметил, что даже солдаты ВСУ выступают против своего президента, а в США недовольны результатами его деятельности. Юрий Бардаш — украинский певец, продюсер и хореограф, основатель таких музыкальных проектов, как "Грибы", Quest Pistols и "Нервы".

https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html

https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844480441.html

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владимир зеленский, украина, сша, вооруженные силы украины