https://ria.ru/20230117/marshi-1845527436.html

Омбудсмен ДНР прокомментировала марши вдов на Украине

Омбудсмен ДНР прокомментировала марши вдов на Украине - РИА Новости, 17.01.2023

Омбудсмен ДНР прокомментировала марши вдов на Украине

Владимиру Зеленскому все тяжелее скрывать потери среди украинских войск, число пропавших без вести солдат будет только расти, заявила омбудсмен ДНР Дарья... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:24

2023-01-17T16:24

2023-01-17T16:24

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

владимир зеленский

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Владимиру Зеленскому все тяжелее скрывать потери среди украинских войск, число пропавших без вести солдат будет только расти, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, комментируя марши вдов на Украине. "Зеленскому и его подельникам все тяжелее скрывать потери среди ВФУ (вооруженных формирований Украины). А они, судя по неосторожным заявлениям западных бенефициаров, чудовищные. И при таком отношении украинской власти к своему народу продолжат расти", - написала она в своем Telegram-канале. Омбудсмен отметила, что в регионах Украины все чаще проходят так называемые марши вдов. Женщины выходят на митинги для того, чтобы добиться от власти ответов о пропавших без вести военнослужащих. Омбудсмен считает, что они вряд ли получат от украинской власти ответы на вопросы, поскольку Киев будет и дальше пытаться замалчивать эту тему любыми способами. Морозова добавила, что еще в 2015 году на заседании минской гуманитарной подгруппы она выступала с инициативой создать общий механизм по поиску пропавших без вести, но украинские власти отклонили предложение, поэтому сейчас эта проблема будет только усугубляться. "Ранее количество пропавших без вести исчислялось сотнями, а сейчас превратилось в тысячи", - написала она. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230117/arestovich-1845519175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, дарья морозова