https://ria.ru/20230117/marinka-1845377707.html

Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке

Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке - РИА Новости, 17.01.2023

Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:28

2023-01-17T10:28

2023-01-17T11:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

днр

денис пушилин

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке.Пушилин добавил, что рассчитывает на полный контроль военных над поселком в ближайшее время.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда ведутся обстрелы из артиллерии.Он также отметил, что российские силы заняли железнодорожную станцию Соль в районе Соледара и смогли перерезать сообщение ВСУ между Северском и Артемовском.Вечером 12 января объявлено о завершении операции российских войск по освобождению Соледара, который важен для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, днр, денис пушилин