10:28 17.01.2023 (обновлено: 11:20 17.01.2023)
Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВС России зачистили все высотки в Марьинке
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке.
"Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем, и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин добавил, что рассчитывает на полный контроль военных над поселком в ближайшее время.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда ведутся обстрелы из артиллерии.
Он также отметил, что российские силы заняли железнодорожную станцию Соль в районе Соледара и смогли перерезать сообщение ВСУ между Северском и Артемовском.
Вечером 12 января объявлено о завершении операции российских войск по освобождению Соледара, который важен для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.