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Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/marinka-1845377707.html
Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке
Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке - РИА Новости, 17.01.2023
Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:28
2023-01-17T11:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
днр
денис пушилин
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке.Пушилин добавил, что рассчитывает на полный контроль военных над поселком в ближайшее время.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда ведутся обстрелы из артиллерии.Он также отметил, что российские силы заняли железнодорожную станцию Соль в районе Соледара и смогли перерезать сообщение ВСУ между Северском и Артемовском.Вечером 12 января объявлено о завершении операции российских войск по освобождению Соледара, который важен для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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вооруженные силы рф, днр, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, ДНР, Денис Пушилин
10:28 17.01.2023 (обновлено: 11:20 17.01.2023)
 
Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВС России зачистили все высотки в Марьинке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке.
"Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем, и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин добавил, что рассчитывает на полный контроль военных над поселком в ближайшее время.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда ведутся обстрелы из артиллерии.
Он также отметил, что российские силы заняли железнодорожную станцию Соль в районе Соледара и смогли перерезать сообщение ВСУ между Северском и Артемовском.
Вечером 12 января объявлено о завершении операции российских войск по освобождению Соледара, который важен для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДНРДенис Пушилин
 
 
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