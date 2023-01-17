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Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы - РИА Новости, 17.01.2023
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Шоубиз
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Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы
Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы - РИА Новости, 17.01.2023
Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы
Мэр французского Амьена Брижит Фуре попросила певицу Мадонну одолжить картину "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа. По информации политика, утерянное... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:04
2023-01-17T18:04
шоубиз
мадонна
живопись
знаменитости
новости культуры
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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. Мэр французского Амьена Брижит Фуре попросила певицу Мадонну одолжить картину "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа. По информации политика, утерянное городом в XX веке полотно попало в личную коллекцию артистки. Кроме того, она выложила видеообращение к исполнительнице. В ролике политик подчеркнула, что не оспаривает "законное приобретение этой работы" певицей. Также мэр объяснила, откуда взяла информацию о местонахождении полотна. Она сослалась на публикацию в издании Le Figaro. В ней предположили, что Мадонна приобрела произведение на аукционе в 1989 году. По информации издания, исполнительница потратила на него 1,3 миллиона долларов. Картина первой четверти 19 века "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа находилась в Амьене вплоть до 1918 года. Ее выставляли в Музее изящных искусств (ныне Музей Пикардии – Прим. Ред.). Однако полотно пропало во время Первой мировой войны. Ранее Мадонна запланировала самый масштабный мировой тур. Таким образом певица решила отметить 40-летие музыкальной карьеры.
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мадонна, живопись, знаменитости, новости культуры
Шоубиз, Мадонна, Живопись, Знаменитости, Новости культуры
18:04 17.01.2023
 
Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы

Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить утерянную городом картину из личной коллекции певицы

© AP Photo / Evan AgostiniПевица Мадонна
Певица Мадонна - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Evan Agostini
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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. Мэр французского Амьена Брижит Фуре попросила певицу Мадонну одолжить картину "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа. По информации политика, утерянное городом в XX веке полотно попало в личную коллекцию артистки.
"В рамках выдвижения кандидатуры нашего города на звание Культурной столицы Европы в 2028 году я обращаюсь с этим посланием к Мадонне, чтобы она согласилась одолжить нам это произведение! Таким образом, оно смогло бы на некоторое время вернуться в Амьен, и его увидели бы тысячи амьенцев!" – написала мэр в своей соцсети.
Кроме того, она выложила видеообращение к исполнительнице. В ролике политик подчеркнула, что не оспаривает "законное приобретение этой работы" певицей.
Также мэр объяснила, откуда взяла информацию о местонахождении полотна. Она сослалась на публикацию в издании Le Figaro. В ней предположили, что Мадонна приобрела произведение на аукционе в 1989 году. По информации издания, исполнительница потратила на него 1,3 миллиона долларов.
Картина первой четверти 19 века "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа находилась в Амьене вплоть до 1918 года. Ее выставляли в Музее изящных искусств (ныне Музей Пикардии – Прим. Ред.). Однако полотно пропало во время Первой мировой войны.
Ранее Мадонна запланировала самый масштабный мировой тур. Таким образом певица решила отметить 40-летие музыкальной карьеры.
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