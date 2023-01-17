https://ria.ru/20230117/madonna-1845544777.html
Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы
Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы - РИА Новости, 17.01.2023
Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы
Мэр французского Амьена Брижит Фуре попросила певицу Мадонну одолжить картину "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа. По информации политика, утерянное... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:04
2023-01-17T18:04
2023-01-17T18:04
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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. Мэр французского Амьена Брижит Фуре попросила певицу Мадонну одолжить картину "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа. По информации политика, утерянное городом в XX веке полотно попало в личную коллекцию артистки. Кроме того, она выложила видеообращение к исполнительнице. В ролике политик подчеркнула, что не оспаривает "законное приобретение этой работы" певицей. Также мэр объяснила, откуда взяла информацию о местонахождении полотна. Она сослалась на публикацию в издании Le Figaro. В ней предположили, что Мадонна приобрела произведение на аукционе в 1989 году. По информации издания, исполнительница потратила на него 1,3 миллиона долларов. Картина первой четверти 19 века "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа находилась в Амьене вплоть до 1918 года. Ее выставляли в Музее изящных искусств (ныне Музей Пикардии – Прим. Ред.). Однако полотно пропало во время Первой мировой войны. Ранее Мадонна запланировала самый масштабный мировой тур. Таким образом певица решила отметить 40-летие музыкальной карьеры.
https://ria.ru/20230110/madonna-1843830697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадонна, живопись, знаменитости, новости культуры
Шоубиз, Мадонна, Живопись, Знаменитости, Новости культуры
Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы
Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить утерянную городом картину из личной коллекции певицы
ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. Мэр французского Амьена Брижит Фуре попросила певицу Мадонну одолжить картину "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа. По информации политика, утерянное городом в XX веке полотно попало в личную коллекцию артистки.
"В рамках выдвижения кандидатуры нашего города на звание Культурной столицы Европы в 2028 году я обращаюсь с этим посланием к Мадонне, чтобы она согласилась одолжить нам это произведение! Таким образом, оно смогло бы на некоторое время вернуться в Амьен, и его увидели бы тысячи амьенцев!" – написала мэр в своей соцсети.
Кроме того, она выложила видеообращение к исполнительнице. В ролике политик подчеркнула, что не оспаривает "законное приобретение этой работы" певицей.
Также мэр объяснила, откуда взяла информацию о местонахождении полотна. Она сослалась
на публикацию в издании Le Figaro. В ней предположили, что Мадонна приобрела произведение на аукционе в 1989 году. По информации издания, исполнительница потратила на него 1,3 миллиона долларов.
Картина первой четверти 19 века "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа находилась в Амьене вплоть до 1918 года. Ее выставляли в Музее изящных искусств (ныне Музей Пикардии – Прим. Ред.). Однако полотно пропало во время Первой мировой войны.
Ранее Мадонна запланировала
самый масштабный мировой тур. Таким образом певица решила отметить 40-летие музыкальной карьеры.