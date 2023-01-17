https://ria.ru/20230117/madonna-1845544777.html

Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы

Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы - РИА Новости, 17.01.2023

Мэр Амьена попросила Мадонну одолжить картину из личной коллекции певицы

Мэр французского Амьена Брижит Фуре попросила певицу Мадонну одолжить картину "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа. По информации политика, утерянное... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:04

2023-01-17T18:04

2023-01-17T18:04

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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. Мэр французского Амьена Брижит Фуре попросила певицу Мадонну одолжить картину "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа. По информации политика, утерянное городом в XX веке полотно попало в личную коллекцию артистки. Кроме того, она выложила видеообращение к исполнительнице. В ролике политик подчеркнула, что не оспаривает "законное приобретение этой работы" певицей. Также мэр объяснила, откуда взяла информацию о местонахождении полотна. Она сослалась на публикацию в издании Le Figaro. В ней предположили, что Мадонна приобрела произведение на аукционе в 1989 году. По информации издания, исполнительница потратила на него 1,3 миллиона долларов. Картина первой четверти 19 века "Диана и Эндимион" Жерома-Мартена Ланглуа находилась в Амьене вплоть до 1918 года. Ее выставляли в Музее изящных искусств (ныне Музей Пикардии – Прим. Ред.). Однако полотно пропало во время Первой мировой войны. Ранее Мадонна запланировала самый масштабный мировой тур. Таким образом певица решила отметить 40-летие музыкальной карьеры.

https://ria.ru/20230110/madonna-1843830697.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, живопись, знаменитости, новости культуры