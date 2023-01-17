https://ria.ru/20230117/lollobrigida-1845390369.html

Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды

Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды - РИА Новости, 17.01.2023

Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды

Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды, пишет Deadline. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:36

2023-01-17T11:36

2023-01-17T11:36

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды, пишет Deadline.Она призналась, что потрясена и опечалена произошедшим.Актрисы считались соперницами. Они обе были среди самых красивых звезд послевоенных лет и претендовали на похожие роли. В 2015 году, пишет Deadline со ссылкой на Vanity Fair, Лоллобриджида заявила, что их вражду начала Лорен, а сама она считает такое противостояние "очень скучным". Джина Лоллобриджида скончалась 16 января, на 96 году жизни.

https://ria.ru/20230117/lollobrigida-1845382655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, софи лорен, джина лоллобриджида