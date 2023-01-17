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Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды - РИА Новости, 17.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230117/lollobrigida-1845390369.html
Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды
Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды - РИА Новости, 17.01.2023
Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды
Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды, пишет Deadline. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:36
2023-01-17T11:36
культура
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софи лорен
джина лоллобриджида
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды, пишет Deadline.Она призналась, что потрясена и опечалена произошедшим.Актрисы считались соперницами. Они обе были среди самых красивых звезд послевоенных лет и претендовали на похожие роли. В 2015 году, пишет Deadline со ссылкой на Vanity Fair, Лоллобриджида заявила, что их вражду начала Лорен, а сама она считает такое противостояние "очень скучным". Джина Лоллобриджида скончалась 16 января, на 96 году жизни.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, софи лорен, джина лоллобриджида
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Софи Лорен, Джина Лоллобриджида
11:36 17.01.2023
 
Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды

Софи Лорен потрясена смертью давней соперницы Джины Лоллобриджиды

© РИА Новости / Яков Халип Итальянская актриса Джина Лоллобриджида на II Московском международном кинофестивале
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида на II Московском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Яков Халип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды, пишет Deadline.
Она призналась, что потрясена и опечалена произошедшим.
Актрисы считались соперницами. Они обе были среди самых красивых звезд послевоенных лет и претендовали на похожие роли.
В 2015 году, пишет Deadline со ссылкой на Vanity Fair, Лоллобриджида заявила, что их вражду начала Лорен, а сама она считает такое противостояние "очень скучным".
Джина Лоллобриджида скончалась 16 января, на 96 году жизни.
Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида на Красной площади перед Спасской башней - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 11:10Культура
Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыСофи ЛоренДжина Лоллобриджида
 
 
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