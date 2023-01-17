https://ria.ru/20230117/lollobrigida-1845390369.html
Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды
Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды - РИА Новости, 17.01.2023
Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды
Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды, пишет Deadline. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:36
2023-01-17T11:36
2023-01-17T11:36
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды, пишет Deadline.Она призналась, что потрясена и опечалена произошедшим.Актрисы считались соперницами. Они обе были среди самых красивых звезд послевоенных лет и претендовали на похожие роли. В 2015 году, пишет Deadline со ссылкой на Vanity Fair, Лоллобриджида заявила, что их вражду начала Лорен, а сама она считает такое противостояние "очень скучным". Джина Лоллобриджида скончалась 16 января, на 96 году жизни.
https://ria.ru/20230117/lollobrigida-1845382655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, софи лорен, джина лоллобриджида
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Софи Лорен, Джина Лоллобриджида
Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы Джины Лоллобриджиды
Софи Лорен потрясена смертью давней соперницы Джины Лоллобриджиды