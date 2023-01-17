https://ria.ru/20230117/lollobrigida-1845382655.html

Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января

Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января - РИА Новости, 17.01.2023

Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января

Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января, пишет ANSA. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:10

2023-01-17T11:10

2023-01-17T11:10

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января, пишет ANSA.Похороны начнутся в 12:30 в Санта-Мария-ин-Монтесанто, известной как "церковь художников", на Народной площади в Риме.Известная актриса умерла на 96 году жизни 16 января. Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в Субьяко. Впервые появилась на экране в 1946 году, а первой ее значительной работой стал антифашистский фильм Карло Лиццани "Осторожно! Бандиты!" (1951), после которого она начала сниматься у ведущих итальянских режиссеров.Всемирную известность Лоллобриджиде принесла роль Аделины во французском фильме "Фанфан-Тюльпан" (1952), где ее партнером был Жерар Филип. В 1956 году последовал дебют в Голливуде. Всего актриса снялась в более чем 60 лентах, среди которых "Провинциалка" (1953), "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери" (1956), "Приходи в сентябре" (1961), "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл" (1968).

https://ria.ru/20230117/proschanie-1845377134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джина лоллобриджида, знаменитости