https://ria.ru/20230117/lollobrigida-1845382655.html
Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января
Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января - РИА Новости, 17.01.2023
Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января
Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января, пишет ANSA. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:10
2023-01-17T11:10
2023-01-17T11:10
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января, пишет ANSA.Похороны начнутся в 12:30 в Санта-Мария-ин-Монтесанто, известной как "церковь художников", на Народной площади в Риме.Известная актриса умерла на 96 году жизни 16 января. Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в Субьяко. Впервые появилась на экране в 1946 году, а первой ее значительной работой стал антифашистский фильм Карло Лиццани "Осторожно! Бандиты!" (1951), после которого она начала сниматься у ведущих итальянских режиссеров.Всемирную известность Лоллобриджиде принесла роль Аделины во французском фильме "Фанфан-Тюльпан" (1952), где ее партнером был Жерар Филип. В 1956 году последовал дебют в Голливуде. Всего актриса снялась в более чем 60 лентах, среди которых "Провинциалка" (1953), "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери" (1956), "Приходи в сентябре" (1961), "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл" (1968).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джина лоллобриджида, знаменитости
Культура, Новости культуры, Джина Лоллобриджида, Знаменитости
Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января
Похороны Джины Лоллобриджиды пройдут 19 января в Санта-Мария-ин-Монтесанто