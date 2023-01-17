https://ria.ru/20230117/les-1845484682.html

Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса

Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса - РИА Новости, 17.01.2023

Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса

Нужно отказаться от экспорта "кругляка" и поставлять все на внутренний рынок, этот процесс должен максимально ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:28

2023-01-17T14:28

2023-01-17T14:44

россия

экономика

владимир путин

экспорт

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нужно отказаться от экспорта "кругляка" и поставлять все на внутренний рынок, этот процесс должен максимально ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Он отметил, что ситуация в лесопромышленном комплексе остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%."Сейчас вновь хотел бы подчеркнуть, нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы. А также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубления переработки сырья и материалов именно в нашей стране - на отечественных производствах и отечественных производственных мощностях", - сказал Путин.Он отметил, что много раз уже об этом говорили, в том числе и когда "кругляк" ограничивали к выезду."Ведь цель-то была именно в этом, но не все доработали. Мы говорили, что нужно отказаться от экспорта "кругляка" от необработанного сырья и поставлять все на внутренний рынок, на внутренний рынок поставлять продукцию затем с высокой добавленной стоимостью, и сейчас этот процесс должен максимально ускориться. Для этого есть, как я уже сказал, все объективные основания и возможности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230117/energorekord-1845314435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, экспорт