https://ria.ru/20230117/les-1845484682.html
Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса
Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса - РИА Новости, 17.01.2023
Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса
Нужно отказаться от экспорта "кругляка" и поставлять все на внутренний рынок, этот процесс должен максимально ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:28
2023-01-17T14:28
2023-01-17T14:44
россия
экономика
владимир путин
экспорт
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нужно отказаться от экспорта "кругляка" и поставлять все на внутренний рынок, этот процесс должен максимально ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Он отметил, что ситуация в лесопромышленном комплексе остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%."Сейчас вновь хотел бы подчеркнуть, нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы. А также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубления переработки сырья и материалов именно в нашей стране - на отечественных производствах и отечественных производственных мощностях", - сказал Путин.Он отметил, что много раз уже об этом говорили, в том числе и когда "кругляк" ограничивали к выезду."Ведь цель-то была именно в этом, но не все доработали. Мы говорили, что нужно отказаться от экспорта "кругляка" от необработанного сырья и поставлять все на внутренний рынок, на внутренний рынок поставлять продукцию затем с высокой добавленной стоимостью, и сейчас этот процесс должен максимально ускориться. Для этого есть, как я уже сказал, все объективные основания и возможности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230117/energorekord-1845314435.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин, экспорт
Россия, Экономика, Владимир Путин, Экспорт
14:28 17.01.2023 (обновлено: 14:44 17.01.2023)
Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса
Путин: нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нужно отказаться от экспорта "кругляка" и поставлять все на внутренний рынок, этот процесс должен максимально ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он отметил, что ситуация в лесопромышленном комплексе остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%.
"Сейчас вновь хотел бы подчеркнуть, нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы. А также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубления переработки сырья и материалов именно в нашей стране - на отечественных производствах и отечественных производственных мощностях", - сказал Путин.
Он отметил, что много раз уже об этом говорили, в том числе и когда "кругляк" ограничивали к выезду.
"Ведь цель-то была именно в этом, но не все доработали. Мы говорили, что нужно отказаться от экспорта "кругляка" от необработанного сырья и поставлять все на внутренний рынок, на внутренний рынок поставлять продукцию затем с высокой добавленной стоимостью, и сейчас этот процесс должен максимально ускориться. Для этого есть, как я уже сказал, все объективные основания и возможности", - сказал Путин.