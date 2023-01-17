06:32 17.01.2023 (обновлено: 10:26 17.01.2023)
Два котенка леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли
Два котенка дальневосточного леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Котята дальневосточного леопарда, найденные на трассе в Приморье
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Два полуторамесячных котенка дальневосточного леопарда, которых без матери обнаружили у трассы в Приморье, умерли, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда".
Двух краснокнижных котят в возрасте 1,5 месяца нашли на трассе в Хасанском районе Приморья, недалеко от границ "Земли леопарда". В нацпарке объяснили, что зверей, которые совсем недавно научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин. Это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы леопардов в столь юном возрасте.
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Предположительно, они отбились от матери из-за высокого снежного покрова. Котят доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр". Ветеринарный осмотр показал, что спасенные находились в удовлетворительном состоянии. В понедельник нацпарк сообщил, что состояние котят резко ухудшилось в выходные. Они внезапно перестали есть и стали малоподвижными, хотя еще недавно резвились в карантинном блоке.
"Котята умерли ночью, несмотря на усилия ветеринаров Центра реабилитации и нацпарка. Причиной смерти стали необратимые последствия в организме, вызванные, предположительно, инфекционным заболеванием", - сказал собеседник.
Он отметил, что котята получали всю необходимую медицинскую помощь, была проведена поддерживающая терапия, им выдавали витамины и специальное питание. После резкого ухудшения состояния котят их пытались реанимировать, но спасти их не удалось.
"Специалисты сделали все возможное, однако течение болезни было острым. У животных в таком возрасте очень быстрый метаболизм, многие процессы в их организмах происходят крайне стремительно. Этим может быть объяснено скоротечное течение болезни детенышей. Причиной смерти могли стать болезненные изменения в организме, вызванные пока неизвестным инфекционным заболеванием", - добавил собеседник.
Точные причины смерти будут выяснять специалисты во Владивостоке и в Москве. Ведутся консультации с патологами, уточнили в нацпарке.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
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