https://ria.ru/20230117/leopard-1845345687.html

Два котенка леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли

Два котенка леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли - РИА Новости, 17.01.2023

Два котенка леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли

Два полуторамесячных котенка дальневосточного леопарда, которых без матери обнаружили у трассы в Приморье, умерли, сообщил РИА Новости представитель нацпарка... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T06:32

2023-01-17T06:32

2023-01-17T10:26

хасанский район

владивосток

москва

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Два полуторамесячных котенка дальневосточного леопарда, которых без матери обнаружили у трассы в Приморье, умерли, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда". Двух краснокнижных котят в возрасте 1,5 месяца нашли на трассе в Хасанском районе Приморья, недалеко от границ "Земли леопарда". В нацпарке объяснили, что зверей, которые совсем недавно научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин. Это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы леопардов в столь юном возрасте. Предположительно, они отбились от матери из-за высокого снежного покрова. Котят доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр". Ветеринарный осмотр показал, что спасенные находились в удовлетворительном состоянии. В понедельник нацпарк сообщил, что состояние котят резко ухудшилось в выходные. Они внезапно перестали есть и стали малоподвижными, хотя еще недавно резвились в карантинном блоке. Он отметил, что котята получали всю необходимую медицинскую помощь, была проведена поддерживающая терапия, им выдавали витамины и специальное питание. После резкого ухудшения состояния котят их пытались реанимировать, но спасти их не удалось. Точные причины смерти будут выяснять специалисты во Владивостоке и в Москве. Ведутся консультации с патологами, уточнили в нацпарке. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20221205/leopard-1836305946.html

https://ria.ru/20221230/primore-1842402956.html

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