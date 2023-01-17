Рейтинг@Mail.ru
Два котенка леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/leopard-1845345687.html
Два котенка леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли
Два котенка леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли - РИА Новости, 17.01.2023
Два котенка леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли
Два полуторамесячных котенка дальневосточного леопарда, которых без матери обнаружили у трассы в Приморье, умерли, сообщил РИА Новости представитель нацпарка... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T06:32
2023-01-17T10:26
хасанский район
владивосток
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845376975_0:0:1132:637_1920x0_80_0_0_0a3f657fdb672692a22387d9961f7bff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Два полуторамесячных котенка дальневосточного леопарда, которых без матери обнаружили у трассы в Приморье, умерли, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда". Двух краснокнижных котят в возрасте 1,5 месяца нашли на трассе в Хасанском районе Приморья, недалеко от границ "Земли леопарда". В нацпарке объяснили, что зверей, которые совсем недавно научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин. Это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы леопардов в столь юном возрасте. Предположительно, они отбились от матери из-за высокого снежного покрова. Котят доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр". Ветеринарный осмотр показал, что спасенные находились в удовлетворительном состоянии. В понедельник нацпарк сообщил, что состояние котят резко ухудшилось в выходные. Они внезапно перестали есть и стали малоподвижными, хотя еще недавно резвились в карантинном блоке. Он отметил, что котята получали всю необходимую медицинскую помощь, была проведена поддерживающая терапия, им выдавали витамины и специальное питание. После резкого ухудшения состояния котят их пытались реанимировать, но спасти их не удалось. Точные причины смерти будут выяснять специалисты во Владивостоке и в Москве. Ведутся консультации с патологами, уточнили в нацпарке. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
https://ria.ru/20221205/leopard-1836305946.html
https://ria.ru/20221230/primore-1842402956.html
хасанский район
владивосток
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845376975_0:0:1062:796_1920x0_80_0_0_4c231e7dc5f9a8d30ebbcfe069739c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хасанский район, владивосток, москва
Хасанский район, Владивосток, Москва
06:32 17.01.2023 (обновлено: 10:26 17.01.2023)
 
Два котенка леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли

Два котенка дальневосточного леопарда, найденных у трассы в Приморье, умерли

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Котята дальневосточного леопарда, найденные на трассе в Приморье
Котята дальневосточного леопарда, найденные на трассе в Приморье - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Два полуторамесячных котенка дальневосточного леопарда, которых без матери обнаружили у трассы в Приморье, умерли, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда".
Двух краснокнижных котят в возрасте 1,5 месяца нашли на трассе в Хасанском районе Приморья, недалеко от границ "Земли леопарда". В нацпарке объяснили, что зверей, которые совсем недавно научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин. Это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы леопардов в столь юном возрасте.
Один из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря 2022, 06:50Туризм
"Поющий" дальневосточный леопард попал на видео туристов в Приморье
Предположительно, они отбились от матери из-за высокого снежного покрова. Котят доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр". Ветеринарный осмотр показал, что спасенные находились в удовлетворительном состоянии. В понедельник нацпарк сообщил, что состояние котят резко ухудшилось в выходные. Они внезапно перестали есть и стали малоподвижными, хотя еще недавно резвились в карантинном блоке.
"Котята умерли ночью, несмотря на усилия ветеринаров Центра реабилитации и нацпарка. Причиной смерти стали необратимые последствия в организме, вызванные, предположительно, инфекционным заболеванием", - сказал собеседник.
Он отметил, что котята получали всю необходимую медицинскую помощь, была проведена поддерживающая терапия, им выдавали витамины и специальное питание. После резкого ухудшения состояния котят их пытались реанимировать, но спасти их не удалось.
"Специалисты сделали все возможное, однако течение болезни было острым. У животных в таком возрасте очень быстрый метаболизм, многие процессы в их организмах происходят крайне стремительно. Этим может быть объяснено скоротечное течение болезни детенышей. Причиной смерти могли стать болезненные изменения в организме, вызванные пока неизвестным инфекционным заболеванием", - добавил собеседник.
Точные причины смерти будут выяснять специалисты во Владивостоке и в Москве. Ведутся консультации с патологами, уточнили в нацпарке.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
Леопард - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 12:17Туризм
Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда"
 
Хасанский районВладивостокМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала