https://ria.ru/20230117/lekarstva-1845370725.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта - РИА Новости, 17.01.2023

В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без рецепта, сообщила РИА Новости один из... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T09:43

2023-01-17T09:43

2023-01-17T13:49

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без рецепта, сообщила РИА Новости один из авторов документа, член Совфеда Ирина Рукавишникова.Речь идет о психоактивных препаратах, которые подлежат учету и внесены в список Минздрава. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.Так, им придется заплатить штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей либо лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей.Рукавишникова пояснила, что авторов законопроекта насторожила статистика. Так, в России за последние 13 лет почти в три раза увеличилось количество так называемых лекарственных наркоманов. Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди, и, как правило, затем они переходят на тяжелые наркотики, заключила сенатор.

https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844045487.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия