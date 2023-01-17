https://ria.ru/20230117/lekarstva-1845370725.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта
В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта - РИА Новости, 17.01.2023
В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без рецепта, сообщила РИА Новости один из... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:43
2023-01-17T09:43
2023-01-17T13:49
общество
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без рецепта, сообщила РИА Новости один из авторов документа, член Совфеда Ирина Рукавишникова.Речь идет о психоактивных препаратах, которые подлежат учету и внесены в список Минздрава. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.Так, им придется заплатить штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей либо лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей.Рукавишникова пояснила, что авторов законопроекта насторожила статистика. Так, в России за последние 13 лет почти в три раза увеличилось количество так называемых лекарственных наркоманов. Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди, и, как правило, затем они переходят на тяжелые наркотики, заключила сенатор.
https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844045487.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
09:43 17.01.2023 (обновлено: 13:49 17.01.2023)
В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта
В ГД внесли проект о штрафах в 200 тысяч рублей для юрлиц за продажу лекарств без рецепта
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без рецепта, сообщила РИА Новости один из авторов документа, член Совфеда Ирина Рукавишникова.
Речь идет о психоактивных препаратах, которые подлежат учету и внесены в список Минздрава. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
"Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов", — пояснила собеседница агентства.
Так, им придется заплатить штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей либо лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.
Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей.
Рукавишникова пояснила, что авторов законопроекта насторожила статистика. Так, в России
за последние 13 лет почти в три раза увеличилось количество так называемых лекарственных наркоманов. Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди, и, как правило, затем они переходят на тяжелые наркотики, заключила сенатор.