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Опрос: в США 38 процентов жителей отказались от лечения из-за высоких цен - РИА Новости, 17.01.2023
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Опрос: в США 38 процентов жителей отказались от лечения из-за высоких цен
Опрос: в США 38 процентов жителей отказались от лечения из-за высоких цен - РИА Новости, 17.01.2023
Опрос: в США 38 процентов жителей отказались от лечения из-за высоких цен
Доля американцев, чьи родственники или они сами вынуждены отказываться от лечения заболеваний из-за значительных расходов, в 2022 году выросла до 38%, что стало РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:05
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сша
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Доля американцев, чьи родственники или они сами вынуждены отказываться от лечения заболеваний из-за значительных расходов, в 2022 году выросла до 38%, что стало рекордным значением за все 22 года наблюдений, говорится в результатах социологического опроса, проведенного Gallup. Показатель стал самым высоким за 22 года наблюдений, и, как отмечается, связан с инфляцией в США, достигавшей в 2022 году своих максимальных значений за более чем 40 лет. Среди отдельных групп населения, склонных к отказу от лечения, социологи назвали людей с низким уровнем дохода, совершеннолетних от 18 до 49 лет и женщин. Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря 2022 года, в нем приняли участие 1020 совершеннолетних американцев во всех 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность результатов составляет плюс-минус 4 процентных пункта.
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сша, в мире, экономика
США, В мире, Экономика
17:05 17.01.2023
 
Опрос: в США 38 процентов жителей отказались от лечения из-за высоких цен

Gallup: доля американцев, отказавшихся от лечения из-за высоких цен, достигла 38 процентов

© iStock.com / LiderinaПрием лекарств
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© iStock.com / Liderina
Прием лекарств. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Доля американцев, чьи родственники или они сами вынуждены отказываться от лечения заболеваний из-за значительных расходов, в 2022 году выросла до 38%, что стало рекордным значением за все 22 года наблюдений, говорится в результатах социологического опроса, проведенного Gallup.
"Процент американцев, сообщивших о том, что они или член их семьи отложили медицинское лечение в 2022 году из-за его стоимости, вырос на 12 процентных пунктов за 1 год до 38%", - указано в исследовании.
Показатель стал самым высоким за 22 года наблюдений, и, как отмечается, связан с инфляцией в США, достигавшей в 2022 году своих максимальных значений за более чем 40 лет.
Среди отдельных групп населения, склонных к отказу от лечения, социологи назвали людей с низким уровнем дохода, совершеннолетних от 18 до 49 лет и женщин.
Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря 2022 года, в нем приняли участие 1020 совершеннолетних американцев во всех 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность результатов составляет плюс-минус 4 процентных пункта.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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