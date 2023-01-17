https://ria.ru/20230117/lechenie-1845540026.html

Опрос: в США 38 процентов жителей отказались от лечения из-за высоких цен

Опрос: в США 38 процентов жителей отказались от лечения из-за высоких цен - РИА Новости, 17.01.2023

Опрос: в США 38 процентов жителей отказались от лечения из-за высоких цен

Доля американцев, чьи родственники или они сами вынуждены отказываться от лечения заболеваний из-за значительных расходов, в 2022 году выросла до 38%, что стало РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:05

2023-01-17T17:05

2023-01-17T17:05

сша

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Доля американцев, чьи родственники или они сами вынуждены отказываться от лечения заболеваний из-за значительных расходов, в 2022 году выросла до 38%, что стало рекордным значением за все 22 года наблюдений, говорится в результатах социологического опроса, проведенного Gallup. Показатель стал самым высоким за 22 года наблюдений, и, как отмечается, связан с инфляцией в США, достигавшей в 2022 году своих максимальных значений за более чем 40 лет. Среди отдельных групп населения, склонных к отказу от лечения, социологи назвали людей с низким уровнем дохода, совершеннолетних от 18 до 49 лет и женщин. Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря 2022 года, в нем приняли участие 1020 совершеннолетних американцев во всех 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность результатов составляет плюс-минус 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20221215/ssha-1839007954.html

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сша, в мире, экономика