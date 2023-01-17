Опрос: в США 38 процентов жителей отказались от лечения из-за высоких цен
Gallup: доля американцев, отказавшихся от лечения из-за высоких цен, достигла 38 процентов
© iStock.com / LiderinaПрием лекарств
© iStock.com / Liderina
Прием лекарств. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Доля американцев, чьи родственники или они сами вынуждены отказываться от лечения заболеваний из-за значительных расходов, в 2022 году выросла до 38%, что стало рекордным значением за все 22 года наблюдений, говорится в результатах социологического опроса, проведенного Gallup.
"Процент американцев, сообщивших о том, что они или член их семьи отложили медицинское лечение в 2022 году из-за его стоимости, вырос на 12 процентных пунктов за 1 год до 38%", - указано в исследовании.
Показатель стал самым высоким за 22 года наблюдений, и, как отмечается, связан с инфляцией в США, достигавшей в 2022 году своих максимальных значений за более чем 40 лет.
Среди отдельных групп населения, склонных к отказу от лечения, социологи назвали людей с низким уровнем дохода, совершеннолетних от 18 до 49 лет и женщин.
Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря 2022 года, в нем приняли участие 1020 совершеннолетних американцев во всех 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность результатов составляет плюс-минус 4 процентных пункта.
15 декабря 2022, 20:35США считают, что санкции против России не приведут к скачку цен