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Лазарев пожаловался на усталость - РИА Новости, 17.01.2023
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Шоубиз
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Лазарев пожаловался на усталость
Лазарев пожаловался на усталость - РИА Новости, 17.01.2023
Лазарев пожаловался на усталость
Сергей Лазарев пожаловался на сложности профессии артиста. Он признался, что не успевает восстанавливать силы из-за плотного гастрольного графика. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:36
2023-01-17T12:36
шоубиз
сергей лазарев
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сергей Лазарев пожаловался на сложности профессии артиста. Он признался, что не успевает восстанавливать силы из-за плотного гастрольного графика. Кроме того, он рассказал о форс мажорах во время работы. Также он пожаловался на необходимость быть в хорошем настроении. При этом исполнитель отметил, что важно думать о себе. Также он признался, что отвлекается от профессии рядом со своими детьми. Ранее исполнитель возмутился ночными съемками передачи "Новогодняя Маска + Аватар". Сразу после них музыкант отправился в музыкальный тур.
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сергей лазарев, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Сергей Лазарев, Знаменитости, Шоу-бизнес
12:36 17.01.2023
 
Лазарев пожаловался на усталость

Лазарев пожаловался на работу артиста и усталость

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сергей Лазарев пожаловался на сложности профессии артиста. Он признался, что не успевает восстанавливать силы из-за плотного гастрольного графика.
"Я уже не помню, когда последний раз нормально высыпался. Потому что засыпаю в одном городе, просыпаюсь в другом. Мы должны оказываться порой в абсолютно одно и то же время в разных городах, на разных телевизионных площадках. За день может быть по два, по три концерта", – поделился певец в интервью "Пятому каналу".
Кроме того, он рассказал о форс мажорах во время работы.
"У меня были гастроли в Германии. У меня на третьей песне полностью отрубились колонки, которые были направлены в зал. Пока техники ремонтировали, я в общем-то пел без микрофона для зрителей, развлекал", – сообщил музыкант.
Также он пожаловался на необходимость быть в хорошем настроении.
"Нужно постоянно быть в хорошем настроении. Ты не можешь никому сказать что-то такое. У тебя на душе могут кошки скрестись, а ты должен все равно улыбаться", – добавил артист.
При этом исполнитель отметил, что важно думать о себе.
"Нужно чаще думать о себе. Может оказаться так, что ты к 70, 80 годам окажешься абсолютно один, но с профессией. Нужно успевать смотреть, что вокруг. Путешествовать, если есть такая возможность. Не всего себя отдавать работе", – поделился Лазарев.
Также он признался, что отвлекается от профессии рядом со своими детьми.
"Любимое мое отвлечение всей публичной жизни – это мои дети. Я с удовольствием прихожу домой, отвлекаюсь от всего этого и просто становлюсь папой", – заключил музыкант.
Ранее исполнитель возмутился ночными съемками передачи "Новогодняя Маска + Аватар". Сразу после них музыкант отправился в музыкальный тур.
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