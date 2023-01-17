https://ria.ru/20230117/lazarev-1845405781.html

Лазарев пожаловался на усталость

Лазарев пожаловался на усталость - РИА Новости, 17.01.2023

Лазарев пожаловался на усталость

Сергей Лазарев пожаловался на сложности профессии артиста. Он признался, что не успевает восстанавливать силы из-за плотного гастрольного графика. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:36

2023-01-17T12:36

2023-01-17T12:36

шоубиз

сергей лазарев

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сергей Лазарев пожаловался на сложности профессии артиста. Он признался, что не успевает восстанавливать силы из-за плотного гастрольного графика. Кроме того, он рассказал о форс мажорах во время работы. Также он пожаловался на необходимость быть в хорошем настроении. При этом исполнитель отметил, что важно думать о себе. Также он признался, что отвлекается от профессии рядом со своими детьми. Ранее исполнитель возмутился ночными съемками передачи "Новогодняя Маска + Аватар". Сразу после них музыкант отправился в музыкальный тур.

https://ria.ru/20220823/lazarev-1811565797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей лазарев, знаменитости, шоу-бизнес