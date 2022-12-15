"Душно и жарко": Лазарев возмутился ночными съемками шоу

"Три ночи. Душно, жарко. Мы все еще снимаем. Мы стойкие оловянные солдатики. С ума сходим, но снимаем. Один глаз спит, другой снимает и радуется. Надо быть очень позитивным, потому что Новый год. Мы уже сами, как Аватары и Маски", – признался исполнитель в своей соцсети.