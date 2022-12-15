https://ria.ru/20221215/lazarev-1838812554.html
"Душно и жарко": Лазарев возмутился ночными съемками шоу
"Душно и жарко": Лазарев возмутился ночными съемками шоу - РИА Новости, 15.12.2022
"Душно и жарко": Лазарев возмутился ночными съемками шоу
Сергей Лазарев возмутился ночными съемками передачи "Новогодняя Маска + Аватар" и пожаловался на усталость. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:50
2022-12-15T11:50
2022-12-15T11:50
шоубиз
сергей лазарев
знаменитости
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сергей Лазарев возмутился ночными съемками передачи "Новогодняя Маска + Аватар" и пожаловался на усталость. Однако после работы певцу не удалось отдохнуть. Он отправился на гастроли. Шоу "Новогодняя Маска + Аватар" объединит две передачи. Участников будет судить жюри сразу двух проектов. В качестве судий, кроме Лазарева, выступят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Тимур Батрутдинов, Регина Тодоренко, Марк Тишман и Ида Галич. Ранее исполнитель высказался о популярности SHAMAN. По его мнению, важно не только получить известность, но и справиться с ней.
https://ria.ru/20220823/lazarev-1811565797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лазарев, знаменитости
Шоубиз, Сергей Лазарев, Знаменитости
"Душно и жарко": Лазарев возмутился ночными съемками шоу
Лазарев возмутился ночными съемками шоу "Новогодняя Маска + Аватар"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сергей Лазарев возмутился ночными съемками передачи "Новогодняя Маска + Аватар" и пожаловался на усталость.
"Три ночи. Душно, жарко. Мы все еще снимаем. Мы стойкие оловянные солдатики. С ума сходим, но снимаем. Один глаз спит, другой снимает и радуется. Надо быть очень позитивным, потому что Новый год. Мы уже сами, как Аватары и Маски", – признался исполнитель в своей соцсети.
Однако после работы певцу не удалось отдохнуть. Он отправился на гастроли.
"Спите? Ну, спите! Мы закончили съемку и приехали в Домодедово. Едем на гастроли. Сон нам только снится. Чуть-чуть потряхивает", – добавил Лазарев.
Шоу "Новогодняя Маска + Аватар" объединит две передачи. Участников будет судить жюри сразу двух проектов. В качестве судий, кроме Лазарева, выступят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Тимур Батрутдинов, Регина Тодоренко, Марк Тишман и Ида Галич.
Ранее исполнитель высказался
о популярности SHAMAN. По его мнению, важно не только получить известность, но и справиться с ней.