https://ria.ru/20221111/lazarev-1830726905.html

"Это его время": Лазарев оценил популярность SHAMAN

"Это его время": Лазарев оценил популярность SHAMAN - РИА Новости, 11.11.2022

"Это его время": Лазарев оценил популярность SHAMAN

Певец Сергей Лазарев высказался о популярности исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) и дальнейших перспективах ее развития. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:54

2022-11-11T11:54

2022-11-11T11:54

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

сергей лазарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763245508_0:0:1846:1039_1920x0_80_0_0_e4fc3756b46205d044de085f03f6727a.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Певец Сергей Лазарев высказался о популярности исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) и дальнейших перспективах ее развития. Также он добавил, что важно не только получить известность, но и справиться с ней. Ранее певец отчитал СМИ за ложь о его эмиграции. Он заявил, что находится в России и объявил тур по стране.

https://ria.ru/20221110/shaman-1830458364.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , сергей лазарев