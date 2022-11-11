"Это его время": Лазарев оценил популярность SHAMAN
Лазарев высказался о популярности SHAMAN и его будущем на сцене
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Певец Сергей Лазарев высказался о популярности исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) и дальнейших перспективах ее развития.
"Он хорошо поет. Я несколько дней назад пересекся с ним на одной съемке. Это его год. Сейчас все совпало. Это важно, чтобы у тебя все совпало в одной точке", – поделился артист в подкасте "НеДудь".
Также он добавил, что важно не только получить известность, но и справиться с ней.
"Насколько это временно – покажет время. И насколько он сможет справиться с известностью. Чтобы не улетела его крыша. Он зацепил патриотическим настроем в песнях. Голос, хватка. Посмотрим, это интересно. Хорошо, что такие артисты появляются. Интересно, что через время будет происходить", – добавил Лазарев.
Ранее певец отчитал СМИ за ложь о его эмиграции. Он заявил, что находится в России и объявил тур по стране.
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