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"Это его время": Лазарев оценил популярность SHAMAN - РИА Новости, 11.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221111/lazarev-1830726905.html
"Это его время": Лазарев оценил популярность SHAMAN
"Это его время": Лазарев оценил популярность SHAMAN - РИА Новости, 11.11.2022
"Это его время": Лазарев оценил популярность SHAMAN
Певец Сергей Лазарев высказался о популярности исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) и дальнейших перспективах ее развития. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:54
2022-11-11T11:54
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
сергей лазарев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Певец Сергей Лазарев высказался о популярности исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) и дальнейших перспективах ее развития. Также он добавил, что важно не только получить известность, но и справиться с ней. Ранее певец отчитал СМИ за ложь о его эмиграции. Он заявил, что находится в России и объявил тур по стране.
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shaman (ярослав дронов) , сергей лазарев
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Сергей Лазарев
11:54 11.11.2022
 
"Это его время": Лазарев оценил популярность SHAMAN

Лазарев высказался о популярности SHAMAN и его будущем на сцене

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Певец Сергей Лазарев высказался о популярности исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) и дальнейших перспективах ее развития.

"Он хорошо поет. Я несколько дней назад пересекся с ним на одной съемке. Это его год. Сейчас все совпало. Это важно, чтобы у тебя все совпало в одной точке", – поделился артист в подкасте "НеДудь".

Также он добавил, что важно не только получить известность, но и справиться с ней.

"Насколько это временно – покажет время. И насколько он сможет справиться с известностью. Чтобы не улетела его крыша. Он зацепил патриотическим настроем в песнях. Голос, хватка. Посмотрим, это интересно. Хорошо, что такие артисты появляются. Интересно, что через время будет происходить", – добавил Лазарев.

Ранее певец отчитал СМИ за ложь о его эмиграции. Он заявил, что находится в России и объявил тур по стране.
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)Сергей Лазарев
 
 
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