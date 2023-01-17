https://ria.ru/20230117/laviny-1845339608.html
На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины
На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины - РИА Новости, 17.01.2023
На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины
Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе на горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:00
2023-01-17T04:00
2023-01-17T10:37
туризм
общество
сочи
краснодарский край
роза хутор
газпром
внии гочс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d335297d1ef753aece1a0850f25ddfe9.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе на горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что сход снежных лавин также ожидается в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии на высотах 2,5 тысячи метров.
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845339168.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9da7cb9d8e50ddbe1e0a3967448d344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, краснодарский край, роза хутор, газпром, внии гочс, россия, новости - туризм
Туризм, Общество, Сочи, Краснодарский край, Роза Хутор, Газпром, ВНИИ ГОЧС, Россия, Новости - Туризм
04:00 17.01.2023 (обновлено: 10:37 17.01.2023)
На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины
ВНИИ ГОЧС: на горнолыжных курортах Сочи на этой неделе могут сойти снежные лавины