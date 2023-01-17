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На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины - РИА Новости, 17.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230117/laviny-1845339608.html
На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины
На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины - РИА Новости, 17.01.2023
На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины
Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе на горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:00
2023-01-17T10:37
туризм
общество
сочи
краснодарский край
роза хутор
газпром
внии гочс
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе на горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что сход снежных лавин также ожидается в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии на высотах 2,5 тысячи метров.
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общество, сочи, краснодарский край, роза хутор, газпром, внии гочс, россия, новости - туризм
Туризм, Общество, Сочи, Краснодарский край, Роза Хутор, Газпром, ВНИИ ГОЧС, Россия, Новости - Туризм
04:00 17.01.2023 (обновлено: 10:37 17.01.2023)
 
На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины

ВНИИ ГОЧС: на горнолыжных курортах Сочи на этой неделе могут сойти снежные лавины

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе на горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"На прошедшей неделе из-за высокой степени лавинной опасности закрывались трассы для спуска на горнолыжных курортах Сочи — "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром". На текущей неделе сход снежных лавин в этом муниципальном образовании прогнозируется на высотах свыше 1,5 тысячи метров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Ученые института отмечают, что сход снежных лавин также ожидается в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии на высотах 2,5 тысячи метров.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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ТуризмОбществоСочиКраснодарский крайРоза ХуторГазпромВНИИ ГОЧСРоссияНовости - Туризм
 
 
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