https://ria.ru/20230117/laviny-1845339608.html

На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины

На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины - РИА Новости, 17.01.2023

На горнолыжных курортах Сочи могут сойти снежные лавины

Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе на горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T04:00

2023-01-17T04:00

2023-01-17T10:37

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе на горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что сход снежных лавин также ожидается в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии на высотах 2,5 тысячи метров.

https://ria.ru/20230117/pogoda-1845339168.html

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