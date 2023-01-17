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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,15 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,15 рубля - РИА Новости, 17.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,15 рубля
Валюта РФ снизилась во вторник: доллар и юань закрыли торги по 69,15 рубля и 10,19 рубля соответственно, евро прибавил в стоимости почти рубль, следует из... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:35
2023-01-17T19:35
2023-01-17T19:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Валюта РФ снизилась во вторник: доллар и юань закрыли торги по 69,15 рубля и 10,19 рубля соответственно, евро прибавил в стоимости почти рубль, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 72 копейки, до 69,15 рубля, юань - на 4 копейки, до 10,19 рубля, евро - на 98 копеек, до почти 75 рублей рубля. В ходе торгов евро подскакивал выше 75 рублей впервые с 11 января. При этом к текущему моменту стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent растет на 1,99% - до 86,14 доллара за баррель.
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московская биржа, экономика, доллар, рубль, россия, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Доллар, Рубль, Россия, Юань
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,15 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 17 января вырос до 69,15 рубля, юаня — до 10,19