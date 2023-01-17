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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,15 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,15 рубля - РИА Новости, 17.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 69,15 рубля

Валюта РФ снизилась во вторник: доллар и юань закрыли торги по 69,15 рубля и 10,19 рубля соответственно, евро прибавил в стоимости почти рубль, следует из... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:35

2023-01-17T19:35

2023-01-17T19:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

доллар

рубль

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юань

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Валюта РФ снизилась во вторник: доллар и юань закрыли торги по 69,15 рубля и 10,19 рубля соответственно, евро прибавил в стоимости почти рубль, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 72 копейки, до 69,15 рубля, юань - на 4 копейки, до 10,19 рубля, евро - на 98 копеек, до почти 75 рублей рубля. В ходе торгов евро подскакивал выше 75 рублей впервые с 11 января. При этом к текущему моменту стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent растет на 1,99% - до 86,14 доллара за баррель.

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московская биржа, экономика, доллар, рубль, россия, юань