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Спрос на курьеров в России вырос на 65 процентов, показало исследование - РИА Новости, 17.01.2023
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Спрос на курьеров в России вырос на 65 процентов, показало исследование
Спрос на курьеров в России вырос на 65 процентов, показало исследование - РИА Новости, 17.01.2023
Спрос на курьеров в России вырос на 65 процентов, показало исследование
Спрос на услуги курьеров в России у работодателей за шесть месяцев вырос на 65%, в Омской области рост составил 86%, а в Красноярском крае - 79%,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:15
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россия
омская область
красноярский край
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спрос на услуги курьеров в России у работодателей за шесть месяцев вырос на 65%, в Омской области рост составил 86%, а в Красноярском крае - 79%, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Спрос на курьеров в России за полгода вырос на 65%. В отдельных регионах прирост количества вакансий в сфере доставки более внушительный: в Омской области (+86%), в Красноярском крае (+79%)", - выяснили специалисты. Исследование проводилось с помощью анализа вакансий, размещенных на сервисе в 2022 году и начале 2023 года. Спрос на вакансии в сфере доставки вырос также в Новосибирской и Тюменской областях - на 77%, в Томской области - на 75%, а в Кемеровском регионе - на 74%. Кроме того, аналитики уточняют, что в июле 2022 года медианная зарплата доставщиков в России составила 45 тысяч рублей после падения спроса весной. Однако уже в октябре спрос начал расти, и работодатели стали предлагать зарплату курьерам на 30% больше. Аналитики связывают такой ажиотаж с увеличением количества вакансий в сфере доставки с предпраздничной суетой, распродажами в торговых сетях и маркетплейсах. Уточняется, что уже в первую неделю января, несмотря на праздничные каникулы, количество откликов на вакансии курьеров повысилось на 63% "Вероятно, большинство россиян предпочли взять подработки в период новогодних праздников. Поэтому активность соискателей в сфере доставки была нетипично высокой в указанный период", - отметили в компании.
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россия, омская область, красноярский край, общество
Россия, Омская область, Красноярский край, Общество
04:15 17.01.2023 (обновлено: 04:20 17.01.2023)
 
Спрос на курьеров в России вырос на 65 процентов, показало исследование

"Зарплаты.ру": спрос на курьеров в России за полгода вырос на 65 процентов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкКурьеры службы доставки еды на одной из улиц Москвы
Курьеры службы доставки еды на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Курьеры службы доставки еды на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спрос на услуги курьеров в России у работодателей за шесть месяцев вырос на 65%, в Омской области рост составил 86%, а в Красноярском крае - 79%, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Спрос на курьеров в России за полгода вырос на 65%. В отдельных регионах прирост количества вакансий в сфере доставки более внушительный: в Омской области (+86%), в Красноярском крае (+79%)", - выяснили специалисты. Исследование проводилось с помощью анализа вакансий, размещенных на сервисе в 2022 году и начале 2023 года.
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Спрос на вакансии в сфере доставки вырос также в Новосибирской и Тюменской областях - на 77%, в Томской области - на 75%, а в Кемеровском регионе - на 74%. Кроме того, аналитики уточняют, что в июле 2022 года медианная зарплата доставщиков в России составила 45 тысяч рублей после падения спроса весной. Однако уже в октябре спрос начал расти, и работодатели стали предлагать зарплату курьерам на 30% больше.
Аналитики связывают такой ажиотаж с увеличением количества вакансий в сфере доставки с предпраздничной суетой, распродажами в торговых сетях и маркетплейсах.
"Также в ряде регионов отмечался рост простудных заболеваний, и курьеров в том числе набирали в связи отсутствием персонала в сфере доставки из-за болезни. Кроме того, метеоусловия в большинстве городов, в особенности на Урале и в Сибири, также способствовали повышению спроса в доставке", - добавили аналитики.
Уточняется, что уже в первую неделю января, несмотря на праздничные каникулы, количество откликов на вакансии курьеров повысилось на 63% "Вероятно, большинство россиян предпочли взять подработки в период новогодних праздников. Поэтому активность соискателей в сфере доставки была нетипично высокой в указанный период", - отметили в компании.
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В России значительно выросло число вакансий, показало исследование
 
РоссияОмская областьКрасноярский крайОбщество
 
 
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