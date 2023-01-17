https://ria.ru/20230117/kurer-1845340275.html

Спрос на курьеров в России вырос на 65 процентов, показало исследование

Спрос на курьеров в России вырос на 65 процентов, показало исследование - РИА Новости, 17.01.2023

Спрос на курьеров в России вырос на 65 процентов, показало исследование

Спрос на услуги курьеров в России у работодателей за шесть месяцев вырос на 65%, в Омской области рост составил 86%, а в Красноярском крае - 79%,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T04:15

2023-01-17T04:15

2023-01-17T04:20

россия

омская область

красноярский край

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спрос на услуги курьеров в России у работодателей за шесть месяцев вырос на 65%, в Омской области рост составил 86%, а в Красноярском крае - 79%, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Спрос на курьеров в России за полгода вырос на 65%. В отдельных регионах прирост количества вакансий в сфере доставки более внушительный: в Омской области (+86%), в Красноярском крае (+79%)", - выяснили специалисты. Исследование проводилось с помощью анализа вакансий, размещенных на сервисе в 2022 году и начале 2023 года. Спрос на вакансии в сфере доставки вырос также в Новосибирской и Тюменской областях - на 77%, в Томской области - на 75%, а в Кемеровском регионе - на 74%. Кроме того, аналитики уточняют, что в июле 2022 года медианная зарплата доставщиков в России составила 45 тысяч рублей после падения спроса весной. Однако уже в октябре спрос начал расти, и работодатели стали предлагать зарплату курьерам на 30% больше. Аналитики связывают такой ажиотаж с увеличением количества вакансий в сфере доставки с предпраздничной суетой, распродажами в торговых сетях и маркетплейсах. Уточняется, что уже в первую неделю января, несмотря на праздничные каникулы, количество откликов на вакансии курьеров повысилось на 63% "Вероятно, большинство россиян предпочли взять подработки в период новогодних праздников. Поэтому активность соискателей в сфере доставки была нетипично высокой в указанный период", - отметили в компании.

https://ria.ru/20230116/rabota-1845073510.html

https://ria.ru/20230113/rabota-1844526462.html

россия

омская область

красноярский край

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россия, омская область, красноярский край, общество