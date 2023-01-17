https://ria.ru/20230117/krym-1845390727.html

Последние атаки дронов на Крым шли из Одессы, заявил депутат Госдумы

Последние атаки дронов на Крым шли из Одессы, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 17.01.2023

Последние атаки дронов на Крым шли из Одессы, заявил депутат Госдумы

Последние атаки украинских дронов на Крым осуществлялись из Одессы, но перешагнуть через российский рубеж ПВО им не удалось, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:24

2023-01-17T11:24

2023-01-17T12:05

специальная военная операция на украине

дмитрий белик

одесса

севастополь

россия

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Последние атаки украинских дронов на Крым осуществлялись из Одессы, но перешагнуть через российский рубеж ПВО им не удалось, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками - все они были сбиты. Последняя массированная атака была предпринята 16 января, когда система ПВО поразила 11 дронов. "Одесса стала трамплином для атак украинских беспилотников на территорию полуострова, но перешагнуть через крымский рубеж ПВО им не удалось. Даже массированные атаки на сегодня отбиваются. Наше ПВО демонстрирует не просто высокий уровень, а приспособленность к современным условиям боевых действий: к массированным атакам малозаметных, низкоскоростных и трудно обнаруживаемых целей", - сказал Белик. По его словам, Крым всегда был для России особым военным регионом, где выстраивается надежная линия обороны.Беспилотники, использованные Украиной для атак на Крым и другие российские регионы, изготовлены американской компанией Spektreworks, сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на материал компетентных органов РФ.

https://ria.ru/20230116/pvo-1845190923.html

https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843161251.html

одесса

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий белик, одесса, севастополь, россия, госдума рф