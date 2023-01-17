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Последние атаки дронов на Крым шли из Одессы, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/krym-1845390727.html
Последние атаки дронов на Крым шли из Одессы, заявил депутат Госдумы
Последние атаки дронов на Крым шли из Одессы, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 17.01.2023
Последние атаки дронов на Крым шли из Одессы, заявил депутат Госдумы
Последние атаки украинских дронов на Крым осуществлялись из Одессы, но перешагнуть через российский рубеж ПВО им не удалось, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:24
2023-01-17T12:05
специальная военная операция на украине
дмитрий белик
одесса
севастополь
россия
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Последние атаки украинских дронов на Крым осуществлялись из Одессы, но перешагнуть через российский рубеж ПВО им не удалось, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками - все они были сбиты. Последняя массированная атака была предпринята 16 января, когда система ПВО поразила 11 дронов. "Одесса стала трамплином для атак украинских беспилотников на территорию полуострова, но перешагнуть через крымский рубеж ПВО им не удалось. Даже массированные атаки на сегодня отбиваются. Наше ПВО демонстрирует не просто высокий уровень, а приспособленность к современным условиям боевых действий: к массированным атакам малозаметных, низкоскоростных и трудно обнаруживаемых целей", - сказал Белик. По его словам, Крым всегда был для России особым военным регионом, где выстраивается надежная линия обороны.Беспилотники, использованные Украиной для атак на Крым и другие российские регионы, изготовлены американской компанией Spektreworks, сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на материал компетентных органов РФ.
https://ria.ru/20230116/pvo-1845190923.html
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одесса
севастополь
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дмитрий белик, одесса, севастополь, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Белик, Одесса, Севастополь, Россия, Госдума РФ
11:24 17.01.2023 (обновлено: 12:05 17.01.2023)
 
Последние атаки дронов на Крым шли из Одессы, заявил депутат Госдумы

Депутат Белик заявил, что последние атаки дронов на Крым осуществлялись из Одессы

© Кадр из видео компании Baykar Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
© Кадр из видео компании Baykar
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Последние атаки украинских дронов на Крым осуществлялись из Одессы, но перешагнуть через российский рубеж ПВО им не удалось, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками - все они были сбиты. Последняя массированная атака была предпринята 16 января, когда система ПВО поразила 11 дронов.
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"Одесса стала трамплином для атак украинских беспилотников на территорию полуострова, но перешагнуть через крымский рубеж ПВО им не удалось. Даже массированные атаки на сегодня отбиваются. Наше ПВО демонстрирует не просто высокий уровень, а приспособленность к современным условиям боевых действий: к массированным атакам малозаметных, низкоскоростных и трудно обнаруживаемых целей", - сказал Белик.
По его словам, Крым всегда был для России особым военным регионом, где выстраивается надежная линия обороны.
Беспилотники, использованные Украиной для атак на Крым и другие российские регионы, изготовлены американской компанией Spektreworks, сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на материал компетентных органов РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий БеликОдессаСевастопольРоссияГосдума РФ
 
 
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