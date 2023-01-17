Тела 22 погибших в крушении самолета в Непале передали родственникам
Тела 22 человек, находившихся на разбившемся в Непале самолете ATR 72, передали родным
© AP Photo / Krishna Mani BaralНа месте крушения самолета в Непале
© AP Photo / Krishna Mani Baral
На месте крушения самолета в Непале. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Тела 22 человек, находившихся на разбившемся в воскресенье в Непале самолете ATR 72, переданы родственникам, сообщил координационный центр поисково-спасательных операций управления гражданской авиации Непала.
"Были приняты меры для передачи 22 тел их родственникам в Покхаре из 70 тел погибших в авиакатастрофе Yeti Airlines", - говорится в сообщении центра.
Там отметили, что тела остальных погибших при крушении самолета будут перевезены в Катманду двумя бортами армейской авиации. Продолжаются поиски тел двух пассажиров разбившегося борта.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них – четверо россиян.
Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.