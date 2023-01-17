https://ria.ru/20230117/krushenie-1845385610.html

Тела 22 погибших в крушении самолета в Непале передали родственникам

Тела 22 погибших в крушении самолета в Непале передали родственникам - РИА Новости, 17.01.2023

Тела 22 погибших в крушении самолета в Непале передали родственникам

Тела 22 человек, находившихся на разбившемся в воскресенье в Непале самолете ATR 72, переданы родственникам, сообщил координационный центр поисково-спасательных РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:05

2023-01-17T11:05

2023-01-17T11:05

в мире

непал

катманду

крушение пассажирского самолета в непале

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Тела 22 человек, находившихся на разбившемся в воскресенье в Непале самолете ATR 72, переданы родственникам, сообщил координационный центр поисково-спасательных операций управления гражданской авиации Непала. "Были приняты меры для передачи 22 тел их родственникам в Покхаре из 70 тел погибших в авиакатастрофе Yeti Airlines", - говорится в сообщении центра. Там отметили, что тела остальных погибших при крушении самолета будут перевезены в Катманду двумя бортами армейской авиации. Продолжаются поиски тел двух пассажиров разбившегося борта. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них – четверо россиян. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.

https://ria.ru/20230117/nepal-1845345343.html

https://ria.ru/20230115/nepal-1844989988.html

непал

катманду

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, непал, катманду, крушение пассажирского самолета в непале