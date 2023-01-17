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Тела 22 погибших в крушении самолета в Непале передали родственникам - РИА Новости, 17.01.2023
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Тела 22 погибших в крушении самолета в Непале передали родственникам
Тела 22 погибших в крушении самолета в Непале передали родственникам - РИА Новости, 17.01.2023
Тела 22 погибших в крушении самолета в Непале передали родственникам
Тела 22 человек, находившихся на разбившемся в воскресенье в Непале самолете ATR 72, переданы родственникам, сообщил координационный центр поисково-спасательных РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:05
2023-01-17T11:05
в мире
непал
катманду
крушение пассажирского самолета в непале
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Тела 22 человек, находившихся на разбившемся в воскресенье в Непале самолете ATR 72, переданы родственникам, сообщил координационный центр поисково-спасательных операций управления гражданской авиации Непала. "Были приняты меры для передачи 22 тел их родственникам в Покхаре из 70 тел погибших в авиакатастрофе Yeti Airlines", - говорится в сообщении центра. Там отметили, что тела остальных погибших при крушении самолета будут перевезены в Катманду двумя бортами армейской авиации. Продолжаются поиски тел двух пассажиров разбившегося борта. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них – четверо россиян. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.
https://ria.ru/20230117/nepal-1845345343.html
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в мире, непал, катманду, крушение пассажирского самолета в непале
В мире, Непал, Катманду, Крушение пассажирского самолета в Непале
11:05 17.01.2023
 
Тела 22 погибших в крушении самолета в Непале передали родственникам

Тела 22 человек, находившихся на разбившемся в Непале самолете ATR 72, передали родным

© AP Photo / Krishna Mani BaralНа месте крушения самолета в Непале
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Krishna Mani Baral
На месте крушения самолета в Непале. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Тела 22 человек, находившихся на разбившемся в воскресенье в Непале самолете ATR 72, переданы родственникам, сообщил координационный центр поисково-спасательных операций управления гражданской авиации Непала.
"Были приняты меры для передачи 22 тел их родственникам в Покхаре из 70 тел погибших в авиакатастрофе Yeti Airlines", - говорится в сообщении центра.
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 06:28
Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе
Там отметили, что тела остальных погибших при крушении самолета будут перевезены в Катманду двумя бортами армейской авиации. Продолжаются поиски тел двух пассажиров разбившегося борта.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них – четверо россиян.
Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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В миреНепалКатмандуКрушение пассажирского самолета в Непале
 
 
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