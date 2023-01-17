https://ria.ru/20230117/kriminal-1845480609.html

Полицейские ищут поджигателей брянского приюта для животных "Дом бродяги"

Полицейские ищут поджигателей брянского приюта для животных "Дом бродяги" - РИА Новости, 17.01.2023

Полицейские ищут поджигателей брянского приюта для животных "Дом бродяги"

В Брянске возбудили уголовное дело после пожара в приюте для животных, где погибли десятки питомцев, сообщил РИА Новости хозяин приюта, ветеран МВД Геннадий... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:22

2023-01-17T14:22

2023-01-17T15:24

происшествия

брянск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Брянске возбудили уголовное дело после пожара в приюте для животных, где погибли десятки питомцев, сообщил РИА Новости хозяин приюта, ветеран МВД Геннадий Пальчковский.Сразу после пожара 18 ноября сотрудники МЧС провели экспертизу, по итогам которой выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. Жертвами пожара стали 70 животных, в основном кошки."Подозреваемых или обвиняемых в уголовном деле пока нет. Расследование продолжается", — сказал Пальчиковский.Дело возбудили по статье 167 УК России "Поджог, или умышленное уничтожение, или повреждение имущества посредством огня".Сам приют для бездомных и больных животных Пальчиковский организовал в 2017-м. С тех пор он не раз жаловался на угрозы со стороны недовольных соседей. Несмотря на пожар, пункт передержки продолжает работать.

https://ria.ru/20221124/proisshestviya-1833698298.html

брянск

россия

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, брянск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)