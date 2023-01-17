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Полицейские ищут поджигателей брянского приюта для животных "Дом бродяги" - РИА Новости, 17.01.2023
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Полицейские ищут поджигателей брянского приюта для животных "Дом бродяги"
Полицейские ищут поджигателей брянского приюта для животных "Дом бродяги" - РИА Новости, 17.01.2023
Полицейские ищут поджигателей брянского приюта для животных "Дом бродяги"
В Брянске возбудили уголовное дело после пожара в приюте для животных, где погибли десятки питомцев, сообщил РИА Новости хозяин приюта, ветеран МВД Геннадий... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:22
2023-01-17T15:24
происшествия
брянск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Брянске возбудили уголовное дело после пожара в приюте для животных, где погибли десятки питомцев, сообщил РИА Новости хозяин приюта, ветеран МВД Геннадий Пальчковский.Сразу после пожара 18 ноября сотрудники МЧС провели экспертизу, по итогам которой выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. Жертвами пожара стали 70 животных, в основном кошки."Подозреваемых или обвиняемых в уголовном деле пока нет. Расследование продолжается", — сказал Пальчиковский.Дело возбудили по статье 167 УК России "Поджог, или умышленное уничтожение, или повреждение имущества посредством огня".Сам приют для бездомных и больных животных Пальчиковский организовал в 2017-м. С тех пор он не раз жаловался на угрозы со стороны недовольных соседей. Несмотря на пожар, пункт передержки продолжает работать.
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брянск
россия
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происшествия, брянск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:22 17.01.2023 (обновлено: 15:24 17.01.2023)
 

Полицейские ищут поджигателей брянского приюта для животных "Дом бродяги"

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Брянске возбудили уголовное дело после пожара в приюте для животных, где погибли десятки питомцев, сообщил РИА Новости хозяин приюта, ветеран МВД Геннадий Пальчковский.
Сразу после пожара 18 ноября сотрудники МЧС провели экспертизу, по итогам которой выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. Жертвами пожара стали 70 животных, в основном кошки.
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"Нашли десятки трупов". Кто устроил бойню на окраине Брянска
"Подозреваемых или обвиняемых в уголовном деле пока нет. Расследование продолжается", — сказал Пальчиковский.
Дело возбудили по статье 167 УК России "Поджог, или умышленное уничтожение, или повреждение имущества посредством огня".
Сам приют для бездомных и больных животных Пальчиковский организовал в 2017-м. С тех пор он не раз жаловался на угрозы со стороны недовольных соседей. Несмотря на пожар, пункт передержки продолжает работать.
 
ПроисшествияБрянскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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