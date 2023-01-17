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Спасатели предупредили об опасностях тонкого льда в крещенские купания - РИА Новости, 17.01.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845373924.html
Спасатели предупредили об опасностях тонкого льда в крещенские купания
Спасатели предупредили об опасностях тонкого льда в крещенские купания - РИА Новости, 17.01.2023
Спасатели предупредили об опасностях тонкого льда в крещенские купания
Недостаточно крепкий лед на водоемах европейской части России повышает риск провала людей и техники при проведении крещенских купаний, предупреждает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:10
2023-01-17T10:10
религия
безопасность
россия
праздник крещения господня
внии гочс
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Недостаточно крепкий лед на водоемах европейской части России повышает риск провала людей и техники при проведении крещенских купаний, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Оттепели конца прошлого года и первой декады января привели к тому, что на некоторых реках и озерах лед полностью разрушился. Сформировавшееся из-за морозов новое ледовое покрытие водоемов в отдельных районах и местах недостаточно крепкое для выхода на него людей и проезда техники. Все это повышает риски их провалов под лед во время подготовки и проведения церковного праздника Крещение Господне", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845335561.html
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безопасность, россия, праздник крещения господня, внии гочс
Религия, Безопасность, Россия, Праздник Крещения Господня, ВНИИ ГОЧС
10:10 17.01.2023
 
Спасатели предупредили об опасностях тонкого льда в крещенские купания

ВНИИ ГОЧС: недостаточно крепкий лед на Крещение повышает риски провала людей и техники

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСвященнослужитель окунает распятие в купель в праздник Крещения Господня
Священнослужитель окунает распятие в купель в праздник Крещения Господня - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Священнослужитель окунает распятие в купель в праздник Крещения Господня. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Недостаточно крепкий лед на водоемах европейской части России повышает риск провала людей и техники при проведении крещенских купаний, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Оттепели конца прошлого года и первой декады января привели к тому, что на некоторых реках и озерах лед полностью разрушился. Сформировавшееся из-за морозов новое ледовое покрытие водоемов в отдельных районах и местах недостаточно крепкое для выхода на него людей и проезда техники. Все это повышает риски их провалов под лед во время подготовки и проведения церковного праздника Крещение Господне", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Крещенские купания на озере Чуоналыр в Мирнинском районе республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 01:05Религия
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