https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845373924.html
Спасатели предупредили об опасностях тонкого льда в крещенские купания
Спасатели предупредили об опасностях тонкого льда в крещенские купания - РИА Новости, 17.01.2023
Спасатели предупредили об опасностях тонкого льда в крещенские купания
Недостаточно крепкий лед на водоемах европейской части России повышает риск провала людей и техники при проведении крещенских купаний, предупреждает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:10
2023-01-17T10:10
2023-01-17T10:10
религия
безопасность
россия
праздник крещения господня
внии гочс
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Недостаточно крепкий лед на водоемах европейской части России повышает риск провала людей и техники при проведении крещенских купаний, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Оттепели конца прошлого года и первой декады января привели к тому, что на некоторых реках и озерах лед полностью разрушился. Сформировавшееся из-за морозов новое ледовое покрытие водоемов в отдельных районах и местах недостаточно крепкое для выхода на него людей и проезда техники. Все это повышает риски их провалов под лед во время подготовки и проведения церковного праздника Крещение Господне", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845335561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, праздник крещения господня, внии гочс
Религия, Безопасность, Россия, Праздник Крещения Господня, ВНИИ ГОЧС
Спасатели предупредили об опасностях тонкого льда в крещенские купания
ВНИИ ГОЧС: недостаточно крепкий лед на Крещение повышает риски провала людей и техники