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В МЧС рассказали, где можно купаться на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845339458.html
В МЧС рассказали, где можно купаться на Крещение
В МЧС рассказали, где можно купаться на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023
В МЧС рассказали, где можно купаться на Крещение
Крещенские купания в целях безопасности должны проходить только в специально оборудованных для этого местах, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T03:50
2023-01-17T03:50
религия
общество
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
праздник крещения господня
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Крещенские купания в целях безопасности должны проходить только в специально оборудованных для этого местах, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "Во избежание несчастных случаев необходимо совершать обрядовое купание только в местах, специально для этого оборудованных, где осуществляется дежурство специализированных подразделений", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что на лед водоемов запрещается выходить большими группами людей – это может грозить провалами льда. Кроме того, нужно соблюдать очередность купания, держась друг от друга на расстоянии не менее трех-пяти метров. Маленькие дети должны находиться возле проруби и майны только в сопровождении взрослых. Вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания необходимо быть взаимовежливыми и не толкать друг друга. В случае необходимости следует звонить по телефону спасения "01" (с мобильного "101") и единому номеру вызова экстренных служб "112".
https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845335561.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник крещения господня
Религия, Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Праздник Крещения Господня
03:50 17.01.2023
 
В МЧС рассказали, где можно купаться на Крещение

МЧС призвало купаться на Крещение только в специально оборудованных местах

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМужчина окунается в купель в Средней гавани в Кронштадте во время празднования Крещения
Мужчина окунается в купель в Средней гавани в Кронштадте во время празднования Крещения - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина окунается в купель в Средней гавани в Кронштадте во время празднования Крещения. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Крещенские купания в целях безопасности должны проходить только в специально оборудованных для этого местах, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.
Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Крещенские купания на озере Чуоналыр в Мирнинском районе республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 01:05Религия
Минздрав дал совет людям с хроническими болезнями перед Крещением
"Во избежание несчастных случаев необходимо совершать обрядовое купание только в местах, специально для этого оборудованных, где осуществляется дежурство специализированных подразделений", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на лед водоемов запрещается выходить большими группами людей – это может грозить провалами льда. Кроме того, нужно соблюдать очередность купания, держась друг от друга на расстоянии не менее трех-пяти метров. Маленькие дети должны находиться возле проруби и майны только в сопровождении взрослых. Вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания необходимо быть взаимовежливыми и не толкать друг друга.
"Запрещается купание лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем: бронхиальная астма, заболевания верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания", – отметил представитель ведомства. Также запрещено купание в нетрезвом виде.
В случае необходимости следует звонить по телефону спасения "01" (с мобильного "101") и единому номеру вызова экстренных служб "112".
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В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье
 
РелигияОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Праздник Крещения Господня
 
 
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