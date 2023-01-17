В МЧС рассказали, где можно купаться на Крещение
МЧС призвало купаться на Крещение только в специально оборудованных местах
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМужчина окунается в купель в Средней гавани в Кронштадте во время празднования Крещения
Мужчина окунается в купель в Средней гавани в Кронштадте во время празднования Крещения. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Крещенские купания в целях безопасности должны проходить только в специально оборудованных для этого местах, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.
Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
"Во избежание несчастных случаев необходимо совершать обрядовое купание только в местах, специально для этого оборудованных, где осуществляется дежурство специализированных подразделений", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на лед водоемов запрещается выходить большими группами людей – это может грозить провалами льда. Кроме того, нужно соблюдать очередность купания, держась друг от друга на расстоянии не менее трех-пяти метров. Маленькие дети должны находиться возле проруби и майны только в сопровождении взрослых. Вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания необходимо быть взаимовежливыми и не толкать друг друга.
"Запрещается купание лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем: бронхиальная астма, заболевания верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания", – отметил представитель ведомства. Также запрещено купание в нетрезвом виде.
В случае необходимости следует звонить по телефону спасения "01" (с мобильного "101") и единому номеру вызова экстренных служб "112".