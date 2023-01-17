https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845339458.html

В МЧС рассказали, где можно купаться на Крещение

В МЧС рассказали, где можно купаться на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023

В МЧС рассказали, где можно купаться на Крещение

Крещенские купания в целях безопасности должны проходить только в специально оборудованных для этого местах, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T03:50

2023-01-17T03:50

2023-01-17T03:50

религия

общество

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

праздник крещения господня

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Крещенские купания в целях безопасности должны проходить только в специально оборудованных для этого местах, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "Во избежание несчастных случаев необходимо совершать обрядовое купание только в местах, специально для этого оборудованных, где осуществляется дежурство специализированных подразделений", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что на лед водоемов запрещается выходить большими группами людей – это может грозить провалами льда. Кроме того, нужно соблюдать очередность купания, держась друг от друга на расстоянии не менее трех-пяти метров. Маленькие дети должны находиться возле проруби и майны только в сопровождении взрослых. Вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания необходимо быть взаимовежливыми и не толкать друг друга. В случае необходимости следует звонить по телефону спасения "01" (с мобильного "101") и единому номеру вызова экстренных служб "112".

https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845335561.html

https://ria.ru/20230117/krescheniya-1845338462.html

россия

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общество, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник крещения господня