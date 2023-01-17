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Компании в России смогут не учитывать голоса "недружественных" совладельцев - РИА Новости, 17.01.2023
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Компании в России смогут не учитывать голоса "недружественных" совладельцев
Компании в России смогут не учитывать голоса "недружественных" совладельцев - РИА Новости, 17.01.2023
Компании в России смогут не учитывать голоса "недружественных" совладельцев
Ряд российских компаний до конца 2023 года смогут не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии корпоративных решений, соответствующий... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:53
2023-01-17T16:08
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ряд российских компаний до конца 2023 года смогут не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии корпоративных решений, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Решение принято в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранным государств и международных организаций. Указ устанавливает, что в целях принятия решения органом российской компании голоса, принадлежащие представителям совладельцев из недружественных иностранных государств, "не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания органа российского хозяйственного общества". В этом случае решение принимается большинством голосов от общего числа оставшихся членов совета директоров или акционеров. Указ распространяется на российские хозяйственные общества, которые соответствуют одновременно следующим критериям: осуществляют деятельность в области энергетики (в том числе электроэнергетики), машиностроения или торговли; против контролирующего лица и/или бенефициарного владельца введены санкции; недружественным иностранцам принадлежат доли не более 50% в уставном капитале; выручка хозяйственного общества или группы, в которую оно входит, за предыдущий год выше 100 миллиардов рублей. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 января, и действует до 31 декабря 2023 года включительно.
https://ria.ru/20230117/predpriyatiya-1845486079.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:53 17.01.2023 (обновлено: 16:08 17.01.2023)
 
Компании в России смогут не учитывать голоса "недружественных" совладельцев

Путин разрешил части компаний не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники компании в офисе
Сотрудники компании в офисе - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники компании в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ряд российских компаний до конца 2023 года смогут не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии корпоративных решений, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Решение принято в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранным государств и международных организаций.
Указ устанавливает, что в целях принятия решения органом российской компании голоса, принадлежащие представителям совладельцев из недружественных иностранных государств, "не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания органа российского хозяйственного общества".
В этом случае решение принимается большинством голосов от общего числа оставшихся членов совета директоров или акционеров.
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Указ распространяется на российские хозяйственные общества, которые соответствуют одновременно следующим критериям: осуществляют деятельность в области энергетики (в том числе электроэнергетики), машиностроения или торговли; против контролирующего лица и/или бенефициарного владельца введены санкции; недружественным иностранцам принадлежат доли не более 50% в уставном капитале; выручка хозяйственного общества или группы, в которую оно входит, за предыдущий год выше 100 миллиардов рублей.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 января, и действует до 31 декабря 2023 года включительно.
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