https://ria.ru/20230117/kompanii-1845518066.html

Компании в России смогут не учитывать голоса "недружественных" совладельцев

Компании в России смогут не учитывать голоса "недружественных" совладельцев - РИА Новости, 17.01.2023

Компании в России смогут не учитывать голоса "недружественных" совладельцев

Ряд российских компаний до конца 2023 года смогут не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии корпоративных решений, соответствующий... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:53

2023-01-17T15:53

2023-01-17T16:08

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ряд российских компаний до конца 2023 года смогут не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии корпоративных решений, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Решение принято в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранным государств и международных организаций. Указ устанавливает, что в целях принятия решения органом российской компании голоса, принадлежащие представителям совладельцев из недружественных иностранных государств, "не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания органа российского хозяйственного общества". В этом случае решение принимается большинством голосов от общего числа оставшихся членов совета директоров или акционеров. Указ распространяется на российские хозяйственные общества, которые соответствуют одновременно следующим критериям: осуществляют деятельность в области энергетики (в том числе электроэнергетики), машиностроения или торговли; против контролирующего лица и/или бенефициарного владельца введены санкции; недружественным иностранцам принадлежат доли не более 50% в уставном капитале; выручка хозяйственного общества или группы, в которую оно входит, за предыдущий год выше 100 миллиардов рублей. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 января, и действует до 31 декабря 2023 года включительно.

https://ria.ru/20230117/predpriyatiya-1845486079.html

https://ria.ru/20230110/biznes-1843830418.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия