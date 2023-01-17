https://ria.ru/20230117/kitay-1845530420.html
Власти Китая предсказали улучшение экономики страны в 2023 году
Власти Китая предсказали улучшение экономики страны в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2023
Власти Китая предсказали улучшение экономики страны в 2023 году
Темпы роста экономики Китая в 2023 году вернутся к обычному состоянию, экономику страны "ждет улучшение", заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:33
2023-01-17T16:33
2023-01-17T16:33
китай
давос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824548852_0:103:2730:1639_1920x0_80_0_0_61930fb4c1a9787d565522960b3b7e88.jpg
ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Темпы роста экономики Китая в 2023 году вернутся к обычному состоянию, экономику страны "ждет улучшение", заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая в 2022 году на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. Власти ожидали, что темпы роста ВВП страны в 2022 году составят около 5,5%. "Если мы будем работать достаточно усердно, мы уверены, что в 2023 году темпы роста экономики Китая, вероятнее всего, вернутся к своей нормальной тенденции. Китайскую экономику, в целом, ждет улучшение", - сказал Лю Хэ, трансляция его выступления велась на сайте форума. По словам вице-премьера, Китай также ожидает значительного увеличения импорта в Китай, роста корпоративных инвестиций, а также возвращения потребления внутри страны к нормальному состоянию. Лю Хэ добавил, что в 2023 году Китай продолжит работать над достижением прогресса, сохраняя при этом стабильность. По его словам, Китай будет стремиться поддерживать разумный экономический рост, стабильные цены и рабочие места. Внимание китайских властей в сфере экономики будет также сосредоточено на расширении внутреннего спроса, обеспечении бесперебойной работы цепочек производства и поставок, поддержке здорового развития частного сектора, углублении реформ, привлечении иностранных инвестиций, а также предотвращении и устранении экономических и финансовых рисков, добавил вице-премьер. Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.
https://ria.ru/20221231/kitay-1842651612.html
https://ria.ru/20230113/toplivo-1844594944.html
китай
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824548852_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d44ab65d611037d875e84c82fbb830ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, давос, в мире
Власти Китая предсказали улучшение экономики страны в 2023 году
Вице-премьер Китая Лю Хэ предсказал улучшение экономики страны в 2023 году
ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Темпы роста экономики Китая в 2023 году вернутся к обычному состоянию, экономику страны "ждет улучшение", заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая
в 2022 году на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. Власти ожидали, что темпы роста ВВП страны в 2022 году составят около 5,5%.
"Если мы будем работать достаточно усердно, мы уверены, что в 2023 году темпы роста экономики Китая, вероятнее всего, вернутся к своей нормальной тенденции. Китайскую экономику, в целом, ждет улучшение", - сказал Лю Хэ, трансляция его выступления велась на сайте форума.
По словам вице-премьера, Китай также ожидает значительного увеличения импорта в Китай, роста корпоративных инвестиций, а также возвращения потребления внутри страны к нормальному состоянию.
Лю Хэ добавил, что в 2023 году Китай продолжит работать над достижением прогресса, сохраняя при этом стабильность. По его словам, Китай будет стремиться поддерживать разумный экономический рост, стабильные цены и рабочие места.
Внимание китайских властей в сфере экономики будет также сосредоточено на расширении внутреннего спроса, обеспечении бесперебойной работы цепочек производства и поставок, поддержке здорового развития частного сектора, углублении реформ, привлечении иностранных инвестиций, а также предотвращении и устранении экономических и финансовых рисков, добавил вице-премьер.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.