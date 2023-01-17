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Власти Китая предсказали улучшение экономики страны в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2023
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Власти Китая предсказали улучшение экономики страны в 2023 году
Власти Китая предсказали улучшение экономики страны в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2023
Власти Китая предсказали улучшение экономики страны в 2023 году
Темпы роста экономики Китая в 2023 году вернутся к обычному состоянию, экономику страны "ждет улучшение", заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:33
2023-01-17T16:33
китай
давос
в мире
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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Темпы роста экономики Китая в 2023 году вернутся к обычному состоянию, экономику страны "ждет улучшение", заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая в 2022 году на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. Власти ожидали, что темпы роста ВВП страны в 2022 году составят около 5,5%. "Если мы будем работать достаточно усердно, мы уверены, что в 2023 году темпы роста экономики Китая, вероятнее всего, вернутся к своей нормальной тенденции. Китайскую экономику, в целом, ждет улучшение", - сказал Лю Хэ, трансляция его выступления велась на сайте форума. По словам вице-премьера, Китай также ожидает значительного увеличения импорта в Китай, роста корпоративных инвестиций, а также возвращения потребления внутри страны к нормальному состоянию. Лю Хэ добавил, что в 2023 году Китай продолжит работать над достижением прогресса, сохраняя при этом стабильность. По его словам, Китай будет стремиться поддерживать разумный экономический рост, стабильные цены и рабочие места. Внимание китайских властей в сфере экономики будет также сосредоточено на расширении внутреннего спроса, обеспечении бесперебойной работы цепочек производства и поставок, поддержке здорового развития частного сектора, углублении реформ, привлечении иностранных инвестиций, а также предотвращении и устранении экономических и финансовых рисков, добавил вице-премьер. Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.
https://ria.ru/20221231/kitay-1842651612.html
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китай, давос, в мире
Китай, Давос, В мире
16:33 17.01.2023
 
Власти Китая предсказали улучшение экономики страны в 2023 году

Вице-премьер Китая Лю Хэ предсказал улучшение экономики страны в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Савицкий / Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине
Дом народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Савицкий
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Дом народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Темпы роста экономики Китая в 2023 году вернутся к обычному состоянию, экономику страны "ждет улучшение", заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая в 2022 году на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. Власти ожидали, что темпы роста ВВП страны в 2022 году составят около 5,5%.
"Если мы будем работать достаточно усердно, мы уверены, что в 2023 году темпы роста экономики Китая, вероятнее всего, вернутся к своей нормальной тенденции. Китайскую экономику, в целом, ждет улучшение", - сказал Лю Хэ, трансляция его выступления велась на сайте форума.
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По словам вице-премьера, Китай также ожидает значительного увеличения импорта в Китай, роста корпоративных инвестиций, а также возвращения потребления внутри страны к нормальному состоянию.
Лю Хэ добавил, что в 2023 году Китай продолжит работать над достижением прогресса, сохраняя при этом стабильность. По его словам, Китай будет стремиться поддерживать разумный экономический рост, стабильные цены и рабочие места.
Внимание китайских властей в сфере экономики будет также сосредоточено на расширении внутреннего спроса, обеспечении бесперебойной работы цепочек производства и поставок, поддержке здорового развития частного сектора, углублении реформ, привлечении иностранных инвестиций, а также предотвращении и устранении экономических и финансовых рисков, добавил вице-премьер.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.
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