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Население Китая сократилось на 850 тысяч человек - РИА Новости, 17.01.2023
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Население Китая сократилось на 850 тысяч человек
Население Китая сократилось на 850 тысяч человек - РИА Новости, 17.01.2023
Население Китая сократилось на 850 тысяч человек
Население Китая в 2022 году сократилось до 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч жителей меньше, чем на конец 2021 года, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T05:34
2023-01-17T05:50
в мире
гонконг
китай
макао
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 17 янв — РИА Новости. Население Китая в 2022 году сократилось до 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч жителей меньше, чем на конец 2021 года, свидетельствуют обнародованные данные государственного статистического бюро КНР. Местные СМИ отмечают, что сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет. "Население Китая к концу 2022 года составило 1 миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), что на 850 тысяч меньше по сравнению с концом 2021 года ", — говорится в докладе ведомства. Отмечается, что в минувшем году родились 9,56 миллиона граждан, коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 6,77, умерли 10,41 миллиона граждан, коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 7,37. В докладе сообщается, что в стране по итогам 2022 года коэффициент соотношения полов составляет 104,69, то есть на 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Мужское население страны составляет 722,06 миллиона человек, женское население — 689,69 миллиона. Численность населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет на конец 2022 года составила 875,56 миллиона человек, то есть 62 процента от общей численности населения, людей в возрасте 60 лет и старше — 280,04 миллиона человек, то есть 19,8 процента от всего населения. В городах проживают 920,71 миллиона человек — 65,22 процента всего населения, в сельской местности — 491,04 миллиона человек. Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья — один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье, а позже — в 2016 году — всем парам. Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.
https://ria.ru/20230116/kitay-1845136138.html
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в мире, гонконг, китай, макао, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Гонконг, Китай, Макао, Всекитайское собрание народных представителей
05:34 17.01.2023 (обновлено: 05:50 17.01.2023)
 
Население Китая сократилось на 850 тысяч человек

Статбюро: население Китая в 2022 году сократилось на 850 тысяч человек

© AP Photo / Andy WongПрохожие в масках в Пекине
Прохожие в масках в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Andy Wong
Прохожие в масках в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 янв — РИА Новости. Население Китая в 2022 году сократилось до 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч жителей меньше, чем на конец 2021 года, свидетельствуют обнародованные данные государственного статистического бюро КНР.
Местные СМИ отмечают, что сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет.
"Население Китая к концу 2022 года составило 1 миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), что на 850 тысяч меньше по сравнению с концом 2021 года ", — говорится в докладе ведомства.
Отмечается, что в минувшем году родились 9,56 миллиона граждан, коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 6,77, умерли 10,41 миллиона граждан, коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 7,37.
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В докладе сообщается, что в стране по итогам 2022 года коэффициент соотношения полов составляет 104,69, то есть на 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Мужское население страны составляет 722,06 миллиона человек, женское население — 689,69 миллиона.
Численность населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет на конец 2022 года составила 875,56 миллиона человек, то есть 62 процента от общей численности населения, людей в возрасте 60 лет и старше — 280,04 миллиона человек, то есть 19,8 процента от всего населения.
В городах проживают 920,71 миллиона человек — 65,22 процента всего населения, в сельской местности — 491,04 миллиона человек.
Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья — один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье, а позже — в 2016 году — всем парам. Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.
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