https://ria.ru/20230117/khramy-1845606171.html

На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ

На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ - РИА Новости, 17.01.2023

На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ

Только в 2022 году украинские раскольники захватили 129 храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил председатель отдела внешних церковных... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T23:55

2023-01-17T23:55

2023-01-17T23:55

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Только в 2022 году украинские раскольники захватили 129 храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), выступая на заседании Совета безопасности ООН. Захваты, отметил он, сопровождаются нарушениями закона, фальсификацией документов и избиениями верующих и духовенства.

https://ria.ru/20230117/repressii-1845605310.html

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украина, украинская православная церковь, оон, в мире, русская православная церковь