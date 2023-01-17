Рейтинг@Mail.ru
На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230117/khramy-1845606171.html
На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ
На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ - РИА Новости, 17.01.2023
На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ
Только в 2022 году украинские раскольники захватили 129 храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил председатель отдела внешних церковных... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T23:55
2023-01-17T23:55
религия
украина
украинская православная церковь
оон
в мире
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842222146_0:422:768:854_1920x0_80_0_0_994bf26df378b4ee77b08013dff5826d.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Только в 2022 году украинские раскольники захватили 129 храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), выступая на заседании Совета безопасности ООН. Захваты, отметил он, сопровождаются нарушениями закона, фальсификацией документов и избиениями верующих и духовенства.
https://ria.ru/20230117/repressii-1845605310.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842222146_0:267:768:843_1920x0_80_0_0_7004954d1173dc23d98cba3e06c23cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, украинская православная церковь, оон, в мире, русская православная церковь
Религия, Украина, Украинская православная церковь, ООН, В мире, Русская православная церковь
23:55 17.01.2023
 
На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ

Митрополит РПЦ Антоний: на Украине захватили 129 храмов канонической УПЦ в 2022 году

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви
Сотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Только в 2022 году украинские раскольники захватили 129 храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), выступая на заседании Совета безопасности ООН.
"Только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви. При этом юридическая регистрация ее новых общин полностью блокирована", – сказал митрополит.
Захваты, отметил он, сопровождаются нарушениями закона, фальсификацией документов и избиениями верующих и духовенства.
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 23:43Религия
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями
 
РелигияУкраинаУкраинская православная церковьООНВ миреРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала