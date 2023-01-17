https://ria.ru/20230117/kholod-1845388901.html

СК возбудил дело после жалоб челябинских студентов на холод в общежитии

СК возбудил дело после жалоб челябинских студентов на холод в общежитии - РИА Новости, 17.01.2023

СК возбудил дело после жалоб челябинских студентов на холод в общежитии

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "халатность" после того, как проживающие в общежитии города Кыштым Челябинской области студенты... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:19

2023-01-17T11:19

2023-01-17T11:19

происшествия

кыштым

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "халатность" после того, как проживающие в общежитии города Кыштым Челябинской области студенты медицинского колледжа пожаловались на холод в комнатах, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управлении СК РФ по региону. Ранее студенты миасского медицинского колледжа, проживающие в общежитии в городе Кыштым, пожаловались в соцсетях на "невыносимый холод" в комнатах в морозы, из-за чего они "мерзнут и часто болеют". Они указывают, что директор учебного заведения никаких мер не принимает. Кроме того, в соцсети размещена фотография термометра, вероятно, из комнаты общежития, на котором зафиксировано около 13-14 градусов тепла. "Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения", - сказал представитель СУСК. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости добавили, что прокуратурой организована проверка по публикации, размещенной в социальной сети, о нарушениях прав учащихся медицинского колледжа. "В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, а также исполнению законодательства об образовании. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточнили в пресс-центре.

https://ria.ru/20230110/dom-1843878142.html

https://ria.ru/20230112/voda-1844374573.html

кыштым

россия

челябинская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кыштым, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)