https://ria.ru/20230117/kharbin-1845468972.html
Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение
Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение - РИА Новости, 17.01.2023
Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение
Возобновилось пассажирское авиасообщение между Иркутском и Харбином, расположенным на северо-востоке Китая, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:21
2023-01-17T14:21
2023-01-17T15:22
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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Возобновилось пассажирское авиасообщение между Иркутском и Харбином, расположенным на северо-востоке Китая, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин. "17 января в 00:40 по пекинскому времени самолет российской авиакомпании "ИрАэро" приземлился в столице провинции Хэйлунцзян", — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале. В сообщении отмечается, что регулярный рейс № IO889/890 будет выполняться два раза в неделю: из Иркутска в Харбин в понедельник и пятницу, из Харбина в Иркутск – во вторник и субботу. На сегодняшний день количество прямых рейсов между российскими городами и Харбином увеличилось до четырех в неделю. Ранее российская "Аврора" и Хайнаньские авиалинии восстановили регулярные полеты между Хабаровском и Харбином.
https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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14:21 17.01.2023 (обновлено: 15:22 17.01.2023)
Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение
Генконсульство: возобновились пассажирские авиаперевозки между Иркутском и Харбином