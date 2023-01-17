https://ria.ru/20230117/kharbin-1845468972.html

Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение

Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение - РИА Новости, 17.01.2023

Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение

Возобновилось пассажирское авиасообщение между Иркутском и Харбином, расположенным на северо-востоке Китая, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:21

2023-01-17T14:21

2023-01-17T15:22

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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Возобновилось пассажирское авиасообщение между Иркутском и Харбином, расположенным на северо-востоке Китая, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин. "17 января в 00:40 по пекинскому времени самолет российской авиакомпании "ИрАэро" приземлился в столице провинции Хэйлунцзян", — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале. В сообщении отмечается, что регулярный рейс № IO889/890 будет выполняться два раза в неделю: из Иркутска в Харбин в понедельник и пятницу, из Харбина в Иркутск – во вторник и субботу. На сегодняшний день количество прямых рейсов между российскими городами и Харбином увеличилось до четырех в неделю. Ранее российская "Аврора" и Хайнаньские авиалинии восстановили регулярные полеты между Хабаровском и Харбином.

https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, харбин, иркутск, китай, ираэро, куда можно лететь