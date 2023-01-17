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Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение - РИА Новости, 17.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230117/kharbin-1845468972.html
Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение
Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение - РИА Новости, 17.01.2023
Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение
Возобновилось пассажирское авиасообщение между Иркутском и Харбином, расположенным на северо-востоке Китая, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:21
2023-01-17T15:22
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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Возобновилось пассажирское авиасообщение между Иркутском и Харбином, расположенным на северо-востоке Китая, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин. "17 января в 00:40 по пекинскому времени самолет российской авиакомпании "ИрАэро" приземлился в столице провинции Хэйлунцзян", — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале. В сообщении отмечается, что регулярный рейс № IO889/890 будет выполняться два раза в неделю: из Иркутска в Харбин в понедельник и пятницу, из Харбина в Иркутск – во вторник и субботу. На сегодняшний день количество прямых рейсов между российскими городами и Харбином увеличилось до четырех в неделю. Ранее российская "Аврора" и Хайнаньские авиалинии восстановили регулярные полеты между Хабаровском и Харбином.
https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html
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14:21 17.01.2023 (обновлено: 15:22 17.01.2023)
 
Между Иркутском и Харбином возобновилось авиасообщение

Генконсульство: возобновились пассажирские авиаперевозки между Иркутском и Харбином

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид Харбина
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Возобновилось пассажирское авиасообщение между Иркутском и Харбином, расположенным на северо-востоке Китая, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин.
"17 января в 00:40 по пекинскому времени самолет российской авиакомпании "ИрАэро" приземлился в столице провинции Хэйлунцзян", — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что регулярный рейс № IO889/890 будет выполняться два раза в неделю: из Иркутска в Харбин в понедельник и пятницу, из Харбина в Иркутск – во вторник и субботу.
На сегодняшний день количество прямых рейсов между российскими городами и Харбином увеличилось до четырех в неделю. Ранее российская "Аврора" и Хайнаньские авиалинии восстановили регулярные полеты между Хабаровском и Харбином.
Самолет авиакомпании Аврора Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 13:12Туризм
"Аврора" открыла продажи билетов из Хабаровска в китайский Харбин
 
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