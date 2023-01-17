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Смерть бабушки станет для Марата Касема ударом, заявил его отец - РИА Новости, 17.01.2023
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Смерть бабушки станет для Марата Касема ударом, заявил его отец
Смерть бабушки станет для Марата Касема ударом, заявил его отец - РИА Новости, 17.01.2023
Смерть бабушки станет для Марата Касема ударом, заявил его отец
Отец арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема Фадель Касем сообщил РИА Новости, что смерть бабушки Марата станет для его сына ударом. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:28
2023-01-17T16:42
дмитрий киселев
татьяна москалькова
союз журналистов россии
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Отец арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема Фадель Касем сообщил РИА Новости, что смерть бабушки Марата станет для его сына ударом. "Подтверждаю, что бабушка Марата умерла. Он хотел давно навестить любимую бабу Таю, как он ее называл. Ради нее Марат приехал в Латвию. Он очень ее любил, и она его тоже. Новость о смерти бабушки, боюсь, станет для него ударом. Мы потеряли в ее лице очень близкого человека", - рассказал РИА Новости во вторник Фадель Касем. По его словам, Марат знал о болезни бабушки. "Она заболела около трех-четырех месяцев назад. Марат решил навестить и приехал к ней. Теперь он в тюрьме. Не исключаю, что арест Марата сказался на ее здоровье. Крайне неприятные вести", - отметил Фадель Касем. Он выразил надежду, что, несмотря на "эти новости, все будет хорошо". "Мы не будем терять оптимизма. Надо жить. Надо бороться за свободу моего сына. Спасибо его коллегам из МИА "Россия сегодня", друзьям и всем, кто поддерживает нас. Всевышний нам поможет", - заключил Фадель Касем. Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. В МИД РФ заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230117/kasem-1845382491.html
https://ria.ru/20230116/arest-1845306968.html
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дмитрий киселев, татьяна москалькова, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, общество
Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова, Союз журналистов России, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Общество
16:28 17.01.2023 (обновлено: 16:42 17.01.2023)
 
Смерть бабушки станет для Марата Касема ударом, заявил его отец

Отец арестованного в Латвии Марата Касема заявил, что смерть бабушки будет для сына ударом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Отец арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема Фадель Касем сообщил РИА Новости, что смерть бабушки Марата станет для его сына ударом.
"Подтверждаю, что бабушка Марата умерла. Он хотел давно навестить любимую бабу Таю, как он ее называл. Ради нее Марат приехал в Латвию. Он очень ее любил, и она его тоже. Новость о смерти бабушки, боюсь, станет для него ударом. Мы потеряли в ее лице очень близкого человека", - рассказал РИА Новости во вторник Фадель Касем.
Марат Касем - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 10:51
МИД уверен в политической подоплеке преследования Касема в Латвии
По его словам, Марат знал о болезни бабушки.
"Она заболела около трех-четырех месяцев назад. Марат решил навестить и приехал к ней. Теперь он в тюрьме. Не исключаю, что арест Марата сказался на ее здоровье. Крайне неприятные вести", - отметил Фадель Касем.
Он выразил надежду, что, несмотря на "эти новости, все будет хорошо".
"Мы не будем терять оптимизма. Надо жить. Надо бороться за свободу моего сына. Спасибо его коллегам из МИА "Россия сегодня", друзьям и всем, кто поддерживает нас. Всевышний нам поможет", - заключил Фадель Касем.
Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
В МИД РФ заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
16 января, 20:13
Россия потребовала от ООН уделить внимание аресту журналиста Sputnik Литва
 
Дмитрий КиселевТатьяна МоскальковаСоюз журналистов РоссииЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаОбщество
 
 
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