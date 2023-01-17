https://ria.ru/20230117/kamchatka-1845282264.html

"Не можем их похоронить". Чего добиваются жители Камчатки

"Не можем их похоронить". Чего добиваются жители Камчатки - РИА Новости, 17.01.2023

"Не можем их похоронить". Чего добиваются жители Камчатки

В труднодоступных селах Камчатского края месяцами не могут организовать похороны родных. Чтобы доставить тело на экспертизу и вернуть обратно, нужно нанимать... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:00

2023-01-17T08:00

2023-01-17T08:11

общество

камчатский край

манила

пенжинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Мария Марикян. В труднодоступных селах Камчатского края месяцами не могут организовать похороны родных. Чтобы доставить тело на экспертизу и вернуть обратно, нужно нанимать отдельный борт — а это сотни тысяч: людям не по карману. Не удалось решить проблему окончательно даже после публикаций в СМИ и широкого резонанса."Экспертиза — за 300 километров"Уроженка села Манилы Пенжинского района Виталия уехала на новогодние каникулы к родственникам в деревню Парень. В ночь с 5 на 6 января заснула — так и не проснулась. Тело на снегоходе вернули домой.Члены семьи — коренные коряки — готовились к похоронам. У них принято сжигать покойников: костер разводят в специальных местах, потом останки собирают и накрывают сосновыми ветками.Однако следователь велел отправить тело на экспертизу. Ближайший морг — в 300 километрах, в селе Тиличики Олюторского района. Туда — только вертолетом.Покойницу поместили в специальную морозильную камеру, на днях доставили к патологоанатомам. Но возвращение тела обратно — за счет родных. Проблема для региона довольно распространенная: некоторые ждут месяцами.По поверьям племен полуострова, долго находиться умершему в мире живых нельзя: дух может забрать с собой и других членов семьи. Поэтому родственники вынуждены собирать с миру по нитке, влезать в кредиты, чтобы заказать борт. Или же вывозят на снегоходе — а это несколько суток. В условиях суровой зимы очень рискованно: связи нет, обратиться за помощью в случае неполадок не к кому."Дорого и нецелесообразно"До 2010-го патологоанатомы сами вылетали на место. Но потом вступили в силу новые правила судмедэкспертиз — запретили работать в помещениях, где нет отдельной вентиляции, специального входа, оборудования. В труднодоступных поселках все требования соблюсти невозможно.Проблема с транспортировкой достаточно давняя. Семь муниципальных районов доступны лишь по воздуху. Чиновники признали, что "не должны придумывать решения от случая к случаю". Еще в 2021-м в краевом правительстве создали рабочую группу для решения вопроса.В итоге муниципалитеты начали выделять деньги на обратную перевозку, однако тела все равно отправляют попутным транспортом. Нанимать вертолет для каждого "дорого и нецелесообразно".Как утверждают местные, процедура согласования долгая, средства доходят не всегда. Поэтому тратятся родственники.Об этом не раз писали СМИ. Депутаты заксобрания Камчатского края, в свою очередь, прошлой весной попросили Госдуму и правительство внести изменения в федеральное законодательство и определить порядок доставки тел в морг и обратно, а также источники финансирования."Есть подвижки"Благодаря резонансу в этом году ситуация все же изменилась."Обратную дорогу оплатят из регионального бюджета. Пообещали организовать оперативно — насколько позволит погода. С одной стороны, понемногу систему налаживают. Но нам все же хочется добиться другого", — указывает Ирина Иа из села Манилы, председатель местной ассоциации коренных малочисленных народов.Понятно же, что гораздо проще привезти патологоанатома. Кроме того, в планах обучить районных хирургов и анестезиологов на патологоанатомов — чтобы судмедэкспертизу проводить в районной больнице.Пока все за счет краевого бюджета. Хотя на днях депутатов заверили в Минвостокразвития, что программу могут финансировать на федеральном уровне. Региональным чиновникам, входящим в ДФО, следует лишь выступить с этой инициативой и подготовить требуемые документы.

https://ria.ru/20220622/pokhorony-1797121244.html

https://ria.ru/20210529/kamchatka-1734638997.html

камчатский край

манила

пенжинский район

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, камчатский край, манила, пенжинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф