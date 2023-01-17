https://ria.ru/20230117/kaliningrad-1845530569.html
Из Калининграда планируют запустить прямые рейсы на Дальний Восток
Из Калининграда планируют запустить прямые рейсы на Дальний Восток - РИА Новости, 17.01.2023
Из Калининграда планируют запустить прямые рейсы на Дальний Восток
Калининградский аэропорт Храброво ведет переговоры с авиакомпанией iFly о запуске прямых перелетов из Калининграда в Иркутск, Хабаровск и Владивосток, сообщил... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:21
2023-01-17T18:21
2023-01-17T18:22
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КАЛИНИНГРАД, 17 янв - РИА Новости. Калининградский аэропорт Храброво ведет переговоры с авиакомпанией iFly о запуске прямых перелетов из Калининграда в Иркутск, Хабаровск и Владивосток, сообщил РИА Новости генеральный директор воздушной гавани Александр Корытный. "Это возможно, если будет дополнительное софинансирование этих рейсов со стороны государства", — рассказал он. По словам гендиректора аэропорта, маршруты до Хабаровска, Иркутска и Владивостока планируется включить в летнее расписание. "В настоящее время у нас есть полеты в такие дальние для нашего региона города России, как Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Однако мы сегодня работаем над темой еще более продолжительных маршрутов", — подчеркнул Корытный. Как отметил генеральный директор "Храброво", организация таких рейсов позволит связать прямым воздушным сообщением самый западный город России и Дальний Восток и даст дополнительные возможности для развития внутреннего туризма. Международный аэропорт Калининград ("Храброво") имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 километрах к северо-востоку от центра города Калининграда. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов. Пассажиропоток аэропорта за 2022 год составил 3,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845250731.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Калининград, Иркутск, Хабаровск, iFly, Владивосток, Аэропорты, авиакомпании
18:21 17.01.2023 (обновлено: 18:22 17.01.2023)
Из Калининграда планируют запустить прямые рейсы на Дальний Восток
Из Калининграда хотят запустить прямые рейсы во Владивосток, Хабаровск и Иркутск