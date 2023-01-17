https://ria.ru/20230117/kaliningrad-1845530569.html

Из Калининграда планируют запустить прямые рейсы на Дальний Восток

Из Калининграда планируют запустить прямые рейсы на Дальний Восток - РИА Новости, 17.01.2023

Из Калининграда планируют запустить прямые рейсы на Дальний Восток

Калининградский аэропорт Храброво ведет переговоры с авиакомпанией iFly о запуске прямых перелетов из Калининграда в Иркутск, Хабаровск и Владивосток, сообщил... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:21

2023-01-17T18:21

2023-01-17T18:22

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

калининград

иркутск

хабаровск

ifly

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841746238_0:113:3154:1887_1920x0_80_0_0_7021de07b59a701c3ddd31017e592041.jpg

КАЛИНИНГРАД, 17 янв - РИА Новости. Калининградский аэропорт Храброво ведет переговоры с авиакомпанией iFly о запуске прямых перелетов из Калининграда в Иркутск, Хабаровск и Владивосток, сообщил РИА Новости генеральный директор воздушной гавани Александр Корытный. "Это возможно, если будет дополнительное софинансирование этих рейсов со стороны государства", — рассказал он. По словам гендиректора аэропорта, маршруты до Хабаровска, Иркутска и Владивостока планируется включить в летнее расписание. "В настоящее время у нас есть полеты в такие дальние для нашего региона города России, как Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Однако мы сегодня работаем над темой еще более продолжительных маршрутов", — подчеркнул Корытный. Как отметил генеральный директор "Храброво", организация таких рейсов позволит связать прямым воздушным сообщением самый западный город России и Дальний Восток и даст дополнительные возможности для развития внутреннего туризма. Международный аэропорт Калининград ("Храброво") имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 километрах к северо-востоку от центра города Калининграда. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов. Пассажиропоток аэропорта за 2022 год составил 3,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845250731.html

калининград

иркутск

хабаровск

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, калининград, иркутск, хабаровск, ifly, владивосток, аэропорты, авиакомпании