https://ria.ru/20230117/kadry-1845465872.html

Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам

Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам - РИА Новости, 17.01.2023

Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководителей предприятий аккуратнее относиться к кадрам. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:51

2023-01-17T13:51

2023-01-17T13:51

в мире

александр лукашенко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817223634_0:61:3067:1786_1920x0_80_0_0_ddcbd972ba3b64efb28efb2beebcc295.jpg

МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководителей предприятий аккуратнее относиться к кадрам. Во вторник белорусский лидер сделал ряд назначений, в том числе руководства местной вертикали, заместителей министров, а также ректоров региональных вузов. "Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже - враг, ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего. Если человек недотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень понимает, мало поработал - ну поработайте с ним. Он должен дать результат. И даст результат, я уверен. Если по-человечески. А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно", - цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии.Глава белорусского государство подчеркнул, что людей нельзя обижать, тем более в это непростое время. "Нам надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, - мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов", - отметил президент республики.

https://ria.ru/20230112/inspektsiya-1844422213.html

https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844335404.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, белоруссия