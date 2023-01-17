https://ria.ru/20230117/kadry-1845465872.html
Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам
Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам - РИА Новости, 17.01.2023
Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководителей предприятий аккуратнее относиться к кадрам. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:51
2023-01-17T13:51
2023-01-17T13:51
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководителей предприятий аккуратнее относиться к кадрам. Во вторник белорусский лидер сделал ряд назначений, в том числе руководства местной вертикали, заместителей министров, а также ректоров региональных вузов. "Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже - враг, ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего. Если человек недотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень понимает, мало поработал - ну поработайте с ним. Он должен дать результат. И даст результат, я уверен. Если по-человечески. А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно", - цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии.Глава белорусского государство подчеркнул, что людей нельзя обижать, тем более в это непростое время. "Нам надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, - мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов", - отметил президент республики.
https://ria.ru/20230112/inspektsiya-1844422213.html
https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844335404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам
Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от руководителей аккуратнее относиться к кадрам
МИНСК, 17 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал
от руководителей предприятий аккуратнее относиться к кадрам.
Во вторник белорусский лидер сделал ряд назначений, в том числе руководства местной вертикали, заместителей министров, а также ректоров региональных вузов.
"Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже - враг, ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего. Если человек недотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень понимает, мало поработал - ну поработайте с ним. Он должен дать результат. И даст результат, я уверен. Если по-человечески. А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно", - цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии.
Глава белорусского государство подчеркнул, что людей нельзя обижать, тем более в это непростое время.
"Нам надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, - мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов", - отметил президент республики.