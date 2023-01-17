Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/kadry-1845465872.html
Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам
Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам - РИА Новости, 17.01.2023
Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководителей предприятий аккуратнее относиться к кадрам. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:51
2023-01-17T13:51
в мире
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817223634_0:61:3067:1786_1920x0_80_0_0_ddcbd972ba3b64efb28efb2beebcc295.jpg
МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководителей предприятий аккуратнее относиться к кадрам. Во вторник белорусский лидер сделал ряд назначений, в том числе руководства местной вертикали, заместителей министров, а также ректоров региональных вузов. "Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже - враг, ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего. Если человек недотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень понимает, мало поработал - ну поработайте с ним. Он должен дать результат. И даст результат, я уверен. Если по-человечески. А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно", - цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии.Глава белорусского государство подчеркнул, что людей нельзя обижать, тем более в это непростое время. "Нам надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, - мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов", - отметил президент республики.
https://ria.ru/20230112/inspektsiya-1844422213.html
https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844335404.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817223634_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_a4f58ad772bdec2f54c66568bc3b992e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
13:51 17.01.2023
 
Лукашенко потребовал у руководителей аккуратнее относиться к кадрам

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от руководителей аккуратнее относиться к кадрам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководителей предприятий аккуратнее относиться к кадрам.
Во вторник белорусский лидер сделал ряд назначений, в том числе руководства местной вертикали, заместителей министров, а также ректоров региональных вузов.
Главнокомандующий сухопутными войсками МО России Олег Салюков - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:40
В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией
"Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже - враг, ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего. Если человек недотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень понимает, мало поработал - ну поработайте с ним. Он должен дать результат. И даст результат, я уверен. Если по-человечески. А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно", - цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии.
Глава белорусского государство подчеркнул, что людей нельзя обижать, тем более в это непростое время.
"Нам надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, - мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов", - отметил президент республики.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 11:55Союзное государство
Лукашенко поставил условие для заключения новых союзных программ с Россией
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала