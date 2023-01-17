https://ria.ru/20230117/kabel-1845331915.html

ЦБ: власти до 24 января предоставят ликвидность на 754 миллиарда рублей

ЦБ: власти до 24 января предоставят ликвидность на 754 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.01.2023

ЦБ: власти до 24 января предоставят ликвидность на 754 миллиарда рублей

Банк России ожидает, что правительство за период с 18 по 24 января предоставит ликвидность банковскому сектору на 754 миллиарда рублей, следует из прогноза,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:18

2023-01-17T08:18

2023-01-17T11:23

экономика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости/Прайм. Банк России ожидает, что правительство за период с 18 по 24 января предоставит ликвидность банковскому сектору на 754 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 11 по 17 января, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 345 миллиардов рублей.Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 268 миллиарда рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 32 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,392 триллиона рублей.С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 17 января) в объеме 5,45 триллиона рублей.Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://ria.ru/20221118/profitsit-1832606341.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика