https://ria.ru/20230117/istoriya-1845382910.html

В России появится новый учебник истории из единой линейки

В России появится новый учебник истории из единой линейки - РИА Новости, 17.01.2023

В России появится новый учебник истории из единой линейки

Новый учебник истории из единой линейки для всех российских школ должен появиться к 2024 году, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:52

2023-01-17T10:52

2023-01-17T14:25

общество

анатолий торкунов

россия

мгимо

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новый учебник истории из единой линейки для всех российских школ должен появиться к 2024 году, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По его словам, при создании книги рабочая группа будет опираться на те три линейки учебников, которые уже существуют, а приоритетом станут XX век, современная история и недавние исторические события.Торкунов отметил, что проект должен быть готов уже к лету.В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников истории. Министр просвещения Сергей Кравцов также сообщал, что ведомство совместно с Российским историческим обществом готовит единые программы по истории страны.

https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анатолий торкунов, россия, мгимо