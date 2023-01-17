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В России появится новый учебник истории из единой линейки - РИА Новости, 17.01.2023
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В России появится новый учебник истории из единой линейки
В России появится новый учебник истории из единой линейки - РИА Новости, 17.01.2023
В России появится новый учебник истории из единой линейки
Новый учебник истории из единой линейки для всех российских школ должен появиться к 2024 году, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:52
2023-01-17T14:25
общество
анатолий торкунов
россия
мгимо
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новый учебник истории из единой линейки для всех российских школ должен появиться к 2024 году, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По его словам, при создании книги рабочая группа будет опираться на те три линейки учебников, которые уже существуют, а приоритетом станут XX век, современная история и недавние исторические события.Торкунов отметил, что проект должен быть готов уже к лету.В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников истории. Министр просвещения Сергей Кравцов также сообщал, что ведомство совместно с Российским историческим обществом готовит единые программы по истории страны.
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общество, анатолий торкунов, россия, мгимо
Общество, Анатолий Торкунов, Россия, МГИМО
10:52 17.01.2023 (обновлено: 14:25 17.01.2023)
 
В России появится новый учебник истории из единой линейки

Ректор МГИМО Торкунов анонсировал появление нового учебника истории из единой линейки

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Учебник по истории России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новый учебник истории из единой линейки для всех российских школ должен появиться к 2024 году, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Если говорить о важнейшей задаче, и очень непростой, связанной с подготовкой единой линейки учебника истории для наших школ, то работа в этом направлении ведется, принята дорожная карта, в качестве приоритета ставится задача подготовки учебника для 10-11-х классов", — подчеркнул он на пресс-конференции "Российское историческое общество: итоги года и планы на 2023-й".

По его словам, при создании книги рабочая группа будет опираться на те три линейки учебников, которые уже существуют, а приоритетом станут XX век, современная история и недавние исторические события.
Торкунов отметил, что проект должен быть готов уже к лету.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников истории. Министр просвещения Сергей Кравцов также сообщал, что ведомство совместно с Российским историческим обществом готовит единые программы по истории страны.
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